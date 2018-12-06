Beşiktaştan Galatasaraylı yıldıza kanca - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş'tan Galatasaraylı yıldıza kanca

Beşiktaş, Babel'le ilgilenen Galatasaray'a misilleme yapıyor. Siyah-beyazlıların Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu için nabız yokladığı öğrenildi.

6 Aralık 2018 Perşembe, 00:32:53 Güncelleme: 09:26:42
Beşiktaştan Galatasaraylı yıldıza kanca

Beşiktaş yönetimi bir yandan ara transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için mesai harcarken, bir yandan da yeni sezon transferleri için girişimlerini sürdürüyor.

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Beşiktaştan Galatasaraylı yıldıza kanca

Siyah-beyazlılar ilk olarak, sözleşmesi bitecek olan oyuncuların yerini doldurmak istiyor.

Beşiktaştan Galatasaraylı yıldıza kanca

Öncelikli düşünülen mevkilerin başında da sol kanat geliyor.

Beşiktaştan Galatasaraylı yıldıza kanca

Sezon sonu anlaşması bitecek olan Ryan Babel'in yerine genç ve dinamik biri oyuncu aralan Kara Kartalların, Hollandalı yıldızla ilgilenen Galatasaray'ın sol kanadında kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için düğmeye bastığı ifade edildi.

Beşiktaştan Galatasaraylı yıldıza kanca

İNGİLİZ RADYOSU DUYURDU

İngiliz Eklipse Sports Radio'da yer alan iddiaya göre Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun'un transferi sırasında iyi ilişkiler kurduğu Everton'lı yöneticilere, G.Saray'ın 800 bin euro bedelle kiraladığı Onyekuru'nun durumunu sordu.

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