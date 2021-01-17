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Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! "Bir klasik..."
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Vodafona Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skorboardların fotoğraflarını paylaşarak "Bir Vodafone Park klasiği!" dedi. İşte o görseller...
17 Ocak 2021 Pazar 22:38, Güncelleme 17.01.2021 22:44
Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! "Bir klasik..."