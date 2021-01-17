Galeri Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! "Bir klasik..."

Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! "Bir klasik..."

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Vodafona Park'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda skorboardların fotoğraflarını paylaşarak "Bir Vodafone Park klasiği!" dedi. İşte o görseller...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! "Bir klasik..."

Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! Bir klasik...

Süper Lig'in 19. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir derbi oynandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! Bir klasik...

Siyah beyazlılar karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! Bir klasik...

Maçın golleri Nkoudou ve Josef'ten gelirken, Kara Kartal önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! Bir klasik...

MAÇ SONRASI GÖNDERME
Derbi sonrası Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş derbilere atıfta bulunarak "Bir Vodafone Park klasiği!" tweetini paylaştı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a derbi sonrası olay gönderme! Bir klasik...

Siyah beyazlılar, geçmiş derbilerdeki galibiyetle biten maçların skorboardlarını hatırlattı. İşte o görüntüler...

SON DAKİKA