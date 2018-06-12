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    12 Haziran 2018, Salı
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    Beşiktaş'tan forvet harekatı (12 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

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    Beşiktaş'tan forvet harekatı (12 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

    Beşiktaş Gignac, Sturridge ve Benteke'nin peşinde

    Beşiktaş geçen sezon ikinci devrede yaşadığı golcü krizinin tekrarlanmaması için işi sıkı tutma kararı aldı. Öncelikle Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta hedefe ulaşamayınca, dış pazara yöneldi. Birkaç isim için araştırmalar yapan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alan isim ise Liverpoollu Daniel Sturridge oldu.

    SATIŞA ÇIKARTILDI
    Geçen sezonu West Bromich'te kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcuyu, yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş, golcü oyuncunun menajeri ile görüşürken, ilk planda olumlu yanıt aldığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge için Beşiktaş en fazla 5 milyon euro düşünüyor.

    KİRALANACAK
    Liverpool bu rakamı az bulursa alternatif isimlere yönelecek olan Kartal'ın listesinde Tigres ile yollarını ayıran Andre-Pierre Gignac ile Crystal Palace'ta bekleneni veremeyen Christian Benteke'nin de bulunduğu ifade edildi. Bu iki isim arasında Benteke'nin bir adım önde olduğu ve Beşiktaş'ı kiralık formülünü devreye sokacağı kaydedildi. (Star / 12 Haziran)
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    Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.

    Beşiktaş'ın iki seneye yayılan Guti planı

    Diario Sport'un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı'nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.

    Guti'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş'ın Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.

    Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.

    Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid'in teknik direktörü olacak" demişti.

    2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (Ajansspor -9 Haziran)

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