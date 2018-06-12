Beşiktaş'tan forvet harekatı (12 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)

Beşiktaş Gignac, Sturridge ve Benteke'nin peşinde

Beşiktaş geçen sezon ikinci devrede yaşadığı golcü krizinin tekrarlanmaması için işi sıkı tutma kararı aldı. Öncelikle Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta hedefe ulaşamayınca, dış pazara yöneldi. Birkaç isim için araştırmalar yapan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alan isim ise Liverpoollu Daniel Sturridge oldu.

SATIŞA ÇIKARTILDI

Geçen sezonu West Bromich'te kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcuyu, yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş, golcü oyuncunun menajeri ile görüşürken, ilk planda olumlu yanıt aldığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge için Beşiktaş en fazla 5 milyon euro düşünüyor.

KİRALANACAK

Liverpool bu rakamı az bulursa alternatif isimlere yönelecek olan Kartal'ın listesinde Tigres ile yollarını ayıran Andre-Pierre Gignac ile Crystal Palace'ta bekleneni veremeyen Christian Benteke'nin de bulunduğu ifade edildi. Bu iki isim arasında Benteke'nin bir adım önde olduğu ve Beşiktaş'ı kiralık formülünü devreye sokacağı kaydedildi. (Star / 12 Haziran)