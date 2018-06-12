Beşiktaş'tan forvet harekatı (12 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Beşiktaş Gignac, Sturridge ve Benteke'nin peşinde
Beşiktaş geçen sezon ikinci devrede yaşadığı golcü krizinin tekrarlanmaması için işi sıkı tutma kararı aldı. Öncelikle Trabzonsporlu Burak Yılmaz ile ilgilenen Siyah-Beyazlılar, ilk etapta hedefe ulaşamayınca, dış pazara yöneldi. Birkaç isim için araştırmalar yapan Beşiktaş'ın listesinin ilk sırasında yer alan isim ise Liverpoollu Daniel Sturridge oldu.
SATIŞA ÇIKARTILDI
Geçen sezonu West Bromich'te kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcuyu, yeni sezonda kadrosunda düşünmeyen Liverpool'un 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine koyduğu öğrenildi. Beşiktaş, golcü oyuncunun menajeri ile görüşürken, ilk planda olumlu yanıt aldığı belirtildi. Piyasa değeri 15 milyon euro olan Sturridge için Beşiktaş en fazla 5 milyon euro düşünüyor.
KİRALANACAK
Liverpool bu rakamı az bulursa alternatif isimlere yönelecek olan Kartal'ın listesinde Tigres ile yollarını ayıran Andre-Pierre Gignac ile Crystal Palace'ta bekleneni veremeyen Christian Benteke'nin de bulunduğu ifade edildi. Bu iki isim arasında Benteke'nin bir adım önde olduğu ve Beşiktaş'ı kiralık formülünü devreye sokacağı kaydedildi. (Star / 12 Haziran)
Widmer el yaktı! (12 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
UZUN süredir sağ bek arayan Beşiktaş'ın, Udinese'de forma giyen Silvan Widmer için araştırma yaptığı ama ortaya çıkan rakamlar sonrasında geri adım attığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların İsviçreli oyuncu için 8.5 milyon euro bonservis bedeli istenmesi üzerine görüşmeleri bitirdiği ve Widmer'i listeden çıkardığı bildirildi.
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Beşiktaş'ın Ferdi Kadıoğlu ısrarı!
Beşiktaş, Hollanda İkinci Lig ekibi Nijmegen'in yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine almıştı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu için futbolcunun kulübüyle pazarlıklara başlayan Kara Kartal'ın, 1.5 milyon euroluk bonservis talebiyle karşılaştığı öğrenildi. Tarafların, bu konuda pazarlıklara başladığı kaydedildi. (Akşam - 11 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Umut Güner'in İtalya seyahatinde gündeme gelen bir başka isminse Inter'le kiralık anlaşması biterek Valencia'ya dönen Cancelo olduğu ortaya çıktı… Cancelo'nun menajeri ile görüşen Güner, Valencia'nın 15 milyon euro ödediği 24 yaşındaki sağ beki bir daha kiralık vermek isterlerse kendilerinin talip olduğunu söyledi. (Fotomaç - 11 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Stuttgart Tolgay için teklifini artırdı!
Almanlar Tolgay Arslan'ın peşini bırakmıyor. Stuttgart daha önce Tolgay Arslan için Beşiktaş'a 5 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu...
Bundesliga temsilcisi bu teklifini 1 milyon Euro daha artırarak Kara Kartal'ın kapısını çaldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda kalması için yönetime rapor sunduğu Tolgay ile son kararı Başkan Fikret Orman verecek. 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarlarının da gözbebeği durumunda. (Takvim / 10 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
MBİA BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Son olarak 2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzon forması giyen defansif orta saha oyuncusu Stephane Mbia'nın, siyah-beyazlılara önerildiği bildirildi. Çin ekibi Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisin elinde olması, boşta oyuncu arayan siyah beyazlılara cazip gelebileceği ifade edildi. (Fotomaç - 10 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Son dönemde adı Real Madrid teknik direktörlüğü için geçen Guti için İspanyol basınından Beşiktaş iddiası ortaya atıldı.
Beşiktaş'ın iki seneye yayılan Guti planı
Diario Sport'un haberine göre Guti, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın. 2018-19 sezonunda Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenmesi beklenen eski Beşiktaşlı'nın 2019-20 sezonuyla birlikte teknik direktörlüğe gelmesinin planlandığı kaydedildi.
Guti'nin Beşiktaş'ı tercih etmesinde iki faktörün etkili olabileceğini yazan gazete, bunlardan ilkinin yıldız oyuncuya futbolculuk kariyerinde gösterilen sevgi, ikincisinin de Beşiktaş'ın Türkiye'deki en iyi kulüplerden biri olması olduğunu belirtti.
Real Madrid U19 takımını çalıştıran Guti'nin adı son dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü için geçiyordu.
Öyle ki Murcia Başkanı Victor Galvez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Guti ile konuştum. Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak o Real Madrid'in teknik direktörü olacak" demişti.
2010-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 41 yaşındaki isim sonrasında futbolu bırakmıştı. (Ajansspor -9 Haziran)
.
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Sağ bek transferi için yoğun mesai harcayan Beşiktaş artık son noktayı koymak üzere... Eski futbolcusu Daniel Opare ile her konuda anlaşan Siyah- Beyazlılar resmi imzayı henüz atmadı. Bunun nedeni ise teknik direktör Şenol Güneş'in Basel'li Michael Lang'da ısrarcı olması. Geçtiğimiz günlerde İsviçreli yıldız için Basel'le pazarlık masasına oturan Beşiktaş yönetimi sonuç alamamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Lang için son bir hamle daha yapacağı, yine sonuç çıkmazsa Opare'ye imza attırılacağı öğrenildi. (Takvim - 9 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Transfer çalışmaları kapsamında birçok mevkiye oyuncu bakan Beşiktaş Yönetimi, sürpriz şekilde Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i gündemine aldı. Şu an için kalede bir sıkıntısı olmayan siyah-beyazlı yönetimin, bir sene sonra problem yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı ifade edildi. (Fanatik - 9 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Geçtiğimiz günlerde Fortounis için Olympiakos Başkanı Marinakis'i ikna ettiği iddia edilen Başkan Orman'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. Yunan ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard!.. Başkan Marinakis'in "Herkesi satabilirim" demesine üzerine Orman'ın Fortounis'ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği; Yunan başkanın ise, "Onun için Rusya'yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak" yanıtını verdiği öğrenildi. (Fotomaç - 9 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Sadece bu dönemi değil gelecek yıllara da yatırım yapmak isteyen Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu transferinin üzerinde ısrarla duruyor. Beşiktaş, genç futbolcunun bonservisini alarak daha sonra başka bir takıma kiralamak istiyor. (Milliyet - 9 Haziran )
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Beşiktaş, Liverpool'un yıldız golcüsü Daniel Sturridge için atağa kalktı. 28 yaşındaki golcüyü göndermeyi planlayan Ada ekibinden 8 milyon Euro'luk (42 milyon TL) bonservis talebi alan Siyah-Beyazlılar, pazarlıklara başladı. (Fanatik - 9 Haziran)
Beşiktaş'ta Ferdi Kadıoğlu ısrarı! (11 Haziran Beşiktaş transfer gündemi)
Beşiktaş, yeni sezonda ligdeki birçok yerli genç oyuncuyu da takip altına alacak. Bunlardan birisi de Çaykur Rizespor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha Robin Yalçın...
Bonservisi elinde olan fakat kulübüyle yeniden sözleşme uzatacak olan Robin Yalçın'ı Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da yakından takip edeceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon başarılı bir dönem geçiren genç orta saha oyuncusunun, bu seneki performansını yakından takip edecek olan Beşiktaş İzleme Komitesi, bu futbolcunun geçen sezonki bazı maçlarını takip ettiği ortaya çıktı.
(Skorer - 9 Haziran)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.