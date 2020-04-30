Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Transferde rakiplerinden bir adım öne geçmek isteyen Beşiktaş, transferde düğmeye bastı. Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızı da dahil olmak üzere 3 ismi renklerine bağlamak için çalışmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın transfer harekatına dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
30 Nisan 2020 Perşembe 12:48
Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Dünyada hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası Beşiktaş'ta yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Süper Lig'de kalan 8 maçını da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek isteyen siyah-beyazlılar, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ilk olarak kiralık ve sözleşmesi sona eren oyunculara yönelecek olan Kara Kartal'da başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, salgın nedeniyle liglere ara verilen şu günlerde sık sık teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp, yeni sezonun transfer politikasını belirliyor.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Yalçın, gelecek sezon takıma hücum futbolu oynatacağını belirterek, alınacak oyuncuların buna uygun isimler olmasını istedi.

Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Genç teknik adam bu doğrultuda, oyunu dikine oynayan ve kreatif özellikleri bulunan futbolculara ihtiyacı olduğunu ifade etti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA