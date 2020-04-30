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Beşiktaş'tan flaş transfer harekatı! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Transferde rakiplerinden bir adım öne geçmek isteyen Beşiktaş, transferde düğmeye bastı. Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın eski yıldızı da dahil olmak üzere 3 ismi renklerine bağlamak için çalışmaya başladı. İşte Beşiktaş'ın transfer harekatına dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

30 Nisan 2020 Perşembe 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





