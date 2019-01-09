Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!
Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, adı Fenerbahçe ile anılan Tolgay Arslan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'e 3 yıllık bir teklif yapıldığını söyledi.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 16:45:32
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Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adalı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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"BEŞİKTAŞ'A ZARAR VEREN BİRİYLE ÇAY BİLE İÇMEM"
"Burak Yılmaz'ı taraftarın sahiplenmesi lazım." diyen Adalı, "Her futbolcuda olduğu geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık.
Taraftar içini rahat tutsun. Sezon bitene kadar birbirimize sabır gösterelim. İki galibiyetle her şey değişebilir. Bizim için önemli olan Beşiktaş.
Sadece Burak, değil bir çok futbolcuyla konuşuyorum. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş için çaba sarf ediyoruz.
Şunu herkes bilsin ben Beşiktaş'a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar." dedi.