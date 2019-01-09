Beşiktaştan flaş Tolgay Arslan ve Fenerbahçe açıklaması!

"BEŞİKTAŞ'A ZARAR VEREN BİRİYLE ÇAY BİLE İÇMEM"

"Burak Yılmaz'ı taraftarın sahiplenmesi lazım." diyen Adalı, "Her futbolcuda olduğu geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlıdır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık.