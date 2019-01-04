Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi! - Fotomaç
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Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!
Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılması beklenen Tolgay Arslan için flaş bir teklif sundu.
4 Ocak 2019 Cuma 23:26
Güncelleme: 05.01.2019 07:52
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Fenerbahçe'nin de talip olduğu Tolgay Arslan için siyah-beyazlılar 'takas' yolunu deniyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ancak bu kez Fenerbahçe değil, Torino ile...
Beşiktaş yönetimi, bir süredir Tolgay Arslan'ın peşinde olan Torino'ya sürpriz bir teklif sundu.
Siyah-beyazlılar; sözleşmesinde 6.5 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Adem Ljajic'in haklarına karşılık İtalyan ekibine "Tolgay'la takas" önerisi yaptı.
Torino bu teklifi kabul ederse Ljajic'in bonservisine karşılık Tolgay takımdan ayrılacak.