Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi! - Fotomaç
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Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılması beklenen Tolgay Arslan için flaş bir teklif sundu.
4 Ocak 2019 Cuma 23:26 Güncelleme: 05.01.2019 07:52
Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Fenerbahçe'nin de talip olduğu Tolgay Arslan için siyah-beyazlılar 'takas' yolunu deniyor.

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Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Ancak bu kez Fenerbahçe değil, Torino ile...

Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Beşiktaş yönetimi, bir süredir Tolgay Arslan'ın peşinde olan Torino'ya sürpriz bir teklif sundu.

Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Siyah-beyazlılar; sözleşmesinde 6.5 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Adem Ljajic'in haklarına karşılık İtalyan ekibine "Tolgay'la takas" önerisi yaptı.

Beşiktaş'tan flaş Tolgay Arslan teklifi!

Torino bu teklifi kabul ederse Ljajic'in bonservisine karşılık Tolgay takımdan ayrılacak.

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