Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...

Beşiktaş'tan flaş karar! Şenol Güneş...
Oldukça kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta kazan kaynamaya başladı... Peş peşe radikal kararlar alınması beklenen siyah beyazlılarda ana gündem maddesi ise teknik direktör Şenol Güneş...
Siyah beyazlı yöneticilerin en çok rahatsız olduğu olayların başında doğal olarak takımın kötü gidişatı geliyor. Ancak taraftar protestoları birçok yöneticiyi de isyan noktasına getirmiş durumda. İsyan noktasına getiren ayrıntı ise hem takım ve hem de kendilerine bağıran taraftarın Şenol Güneş'i tamamen ayrı tutması.
İki sezon üst üste şampiyonluk yaşandığında bile tüm olumlu tezahüratların teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehinde yapılmasına rağmen, Fikret Orman ve yönetim lehine tezahürat yapılmaması o zaman için sindirilebilen bir durumdu. Ancak; işler kötü gitmeye başladığında hemen Fikret Orman aleyhine bağırılması ve en son Kasımpaşa maçında tüm yönetimin istifaya davet edilmesi çok büyük serzenişlere yol açmış durumda.