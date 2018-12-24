Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş... - Galeri - Fotomaç
24 Aralık 2018, Pazartesi
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Beşiktaş'tan flaş karar! Şenol Güneş...

Oldukça kötü bir sezon geçiren Beşiktaş'ta kazan kaynamaya başladı... Peş peşe radikal kararlar alınması beklenen siyah beyazlılarda ana gündem maddesi ise teknik direktör Şenol Güneş...

24 Aralık 2018 Pazartesi, 14:03:37 Güncelleme: 14:43:05
Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...

Başkan, yönetim ve futbolcu bazında sürekli protesto edildiği Beşiktaş'ta, protesto edilmeyen tek kişi olan teknik direktör Şenol Güneş'in varlığı fazlasıyla tartışılıyor. İşte Fikret Orman'ın tarihi kararı ve son gelişmeler...

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Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...

Güneş'in Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı, istifa mı edeceği ya da istifa mı ettirileceği ve Milli takıma gitmek istediği için takım üzerindeki otoritesini tamamen kaybettiği, en çok dile getirilen konular oldu.

Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...

Bu arada yönetim kurulu üyeleri de sezon başından bu yana yaşanan gelişmelerden son derece rahatsız ve tartışmaların sonlanması için başkan Orman'ın harekete geçmesini bekliyor.

Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...

Siyah beyazlı yöneticilerin en çok rahatsız olduğu olayların başında doğal olarak takımın kötü gidişatı geliyor. Ancak taraftar protestoları birçok yöneticiyi de isyan noktasına getirmiş durumda. İsyan noktasına getiren ayrıntı ise hem takım ve hem de kendilerine bağıran taraftarın Şenol Güneş'i tamamen ayrı tutması.

Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...

İki sezon üst üste şampiyonluk yaşandığında bile tüm olumlu tezahüratların teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehinde yapılmasına rağmen, Fikret Orman ve yönetim lehine tezahürat yapılmaması o zaman için sindirilebilen bir durumdu. Ancak; işler kötü gitmeye başladığında hemen Fikret Orman aleyhine bağırılması ve en son Kasımpaşa maçında tüm yönetimin istifaya davet edilmesi çok büyük serzenişlere yol açmış durumda.

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