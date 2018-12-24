Beşiktaştan flaş karar! Şenol Güneş...

İki sezon üst üste şampiyonluk yaşandığında bile tüm olumlu tezahüratların teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcular lehinde yapılmasına rağmen, Fikret Orman ve yönetim lehine tezahürat yapılmaması o zaman için sindirilebilen bir durumdu. Ancak; işler kötü gitmeye başladığında hemen Fikret Orman aleyhine bağırılması ve en son Kasımpaşa maçında tüm yönetimin istifaya davet edilmesi çok büyük serzenişlere yol açmış durumda.