Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetme başarısı göstererek ortaya etkili bir performans koyan Milli golcü Burak Yılmaz'a Serie A ekiplerinden Lecce talip olmuştu. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'ya gideceği konuşulan tecrübeli futbolcu hakkındaki kararını verdi. İşte Beşiktaş ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...
23 Haziran 2019 Pazar 15:55 Güncelleme: 23.06.2019 15:55
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. İşte Kara Kartal'ın transfer gündemine dair son gelişmeler...

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Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

DOUGLAS İLE ANLAŞMA TAMAM

Uzun zamandır Beşiktaş'ın sağ bek gündeminde olan Douglas için oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

Barcelona ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon Euro da maaş teklifi götüren siyah-beyazlılar, olumlu yanıt aldı.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen başarılı futbolcu, 32 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

TYLER BOYD İMZAYA KALDI

Beşiktaş'ta hücumu güçlendirmek için Tyler Boyd ile ön anlaşma sağlanırken kulübüyle pazarlıklarda da sona gelindi.

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