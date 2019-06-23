Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz kararı! Son dakika transfer haberleri...

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah beyazlı formayla çıktığı 15 maçta 11 gol kaydetme başarısı göstererek ortaya etkili bir performans koyan Milli golcü Burak Yılmaz'a Serie A ekiplerinden Lecce talip olmuştu. Siyah-beyazlı yönetim, İtalya'ya gideceği konuşulan tecrübeli futbolcu hakkındaki kararını verdi. İşte Beşiktaş ile ilgili son dakika transfer gelişmeleri...

23 Haziran 2019 Pazar 15:55 Güncelleme: 23.06.2019 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





