5 Temmuz 2018 Perşembe, 01:08:09
Güncelleme: 01:09:52
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Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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BeşiktaşManuel Fernandes defterini yeniden açıyor... Siyah-Beyazlı yönetim bir aydır gündemde olan Portekizli yıldız için yeni bir girişimde bulunacak. Yöneticilerden Umut Güner, Rusya'ya giderek Lokomotif Moskova ile pazarlığa oturacak.
Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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Ardından da Fernandes'in menajeriyle görüşecek.
Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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GÜNEŞ'TEN OLUMLU GÖRÜŞ
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede Fernandes için olumlu görüş bildirmesi üzerine yönetim ilk adımı atacak. Fernandes'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor
Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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EN FAZLA 1 MİLYON EURO
FERNANDES'İN Beşiktaş'a gelmek istemesi Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiriyor. Sporting Lizbon'a Portekizli futbolcu için en fazla 1 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sunulması bekleniyor.
Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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Fernandes'le pazarlık
BEŞİKTAŞ Yönetimi'nin Fernandes'le yıllık ücreti için pazarlık yapacağı öğrenildi. Umut Güner'in Fernandes'e yıllık 2.5 milyon Euro ile birlikte şampiyonluk halinde özel bir prim teklifi sunacağı belirlendi.
Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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GERİ DÖNMEK İSTİYOR
FERNANDES'İN Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği biliniyor. Yönetimin Portekizli futbolcu için yapacağı son hamlenin sonucu bekleniyor.