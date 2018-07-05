Beşiktaştan Fernandes çıkarması! - Galeri - Fotomaç
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 01:08:09 Güncelleme: 01:09:52
    Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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    Beşiktaştan Fernandes çıkarması!

    Beşiktaş Manuel Fernandes defterini yeniden açıyor... Siyah-Beyazlı yönetim bir aydır gündemde olan Portekizli yıldız için yeni bir girişimde bulunacak. Yöneticilerden Umut Güner, Rusya'ya giderek Lokomotif Moskova ile pazarlığa oturacak.

    Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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    Beşiktaştan Fernandes çıkarması!

    Ardından da Fernandes'in menajeriyle görüşecek.

    Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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    Beşiktaştan Fernandes çıkarması!

    GÜNEŞ'TEN OLUMLU GÖRÜŞ

    Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede Fernandes için olumlu görüş bildirmesi üzerine yönetim ilk adımı atacak. Fernandes'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor

    Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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    Beşiktaştan Fernandes çıkarması!

    EN FAZLA 1 MİLYON EURO

    FERNANDES'İN Beşiktaş'a gelmek istemesi Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiriyor. Sporting Lizbon'a Portekizli futbolcu için en fazla 1 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sunulması bekleniyor.

    Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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    Beşiktaştan Fernandes çıkarması!

    Fernandes'le pazarlık

    BEŞİKTAŞ Yönetimi'nin Fernandes'le yıllık ücreti için pazarlık yapacağı öğrenildi. Umut Güner'in Fernandes'e yıllık 2.5 milyon Euro ile birlikte şampiyonluk halinde özel bir prim teklifi sunacağı belirlendi.

    Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!
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    Beşiktaştan Fernandes çıkarması!

    GERİ DÖNMEK İSTİYOR

    FERNANDES'İN Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği biliniyor. Yönetimin Portekizli futbolcu için yapacağı son hamlenin sonucu bekleniyor.

    TAKVİM

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