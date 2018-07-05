Beşiktaş'tan Fernandes çıkarması!

Beşiktaş Manuel Fernandes defterini yeniden açıyor... Siyah-Beyazlı yönetim bir aydır gündemde olan Portekizli yıldız için yeni bir girişimde bulunacak. Yöneticilerden Umut Güner, Rusya'ya giderek Lokomotif Moskova ile pazarlığa oturacak.