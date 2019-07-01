Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de büyük takımlar şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurmak için çalışıyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe Yevhen Konoplyanka için karşı karşıya geldi. Ukraynalı yıldızın transferi için Beşiktaş bir adım önde. Schalke'den ayrılacağı açıklanan Konoplyanka ile görüşen Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin de istediği sol kanatla büyük oranda anlaşıldı.

1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54 Güncelleme: 01.07.2019 07:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





