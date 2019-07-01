Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Spor Toto Süper Lig'de büyük takımlar şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurmak için çalışıyor. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe Yevhen Konoplyanka için karşı karşıya geldi. Ukraynalı yıldızın transferi için Beşiktaş bir adım önde. Schalke'den ayrılacağı açıklanan Konoplyanka ile görüşen Beşiktaş mutlu sona çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin de istediği sol kanatla büyük oranda anlaşıldı.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:54
Güncelleme: 01.07.2019 07:54
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İki kanada birden takviye yapmak isteyen Kara Kartal, Yevhen Konoplyanka transferinde de sonuca ulaşmak üzere.
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Alman ekibi Schalke'nin "Konoplyanka başka bir takıma transfer olmak istediğini açıkladı" sözlerinin ardından oyuncu ile temasa geçen ve bir süredir pazarlıkları sürdüren yönetimin, Ukraynalı kanat oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
Ancak 29 yaşındaki futbolcunun, kendisine biraz daha süre tanınmasını istediği kaydedildi.
Konoplyanka'nın bu zaman zarfında birkaç görüşme daha yapacağı bildirildi.
Ukraynalı Beşiktaş'a kesin olarak 'tamam' derse Alman kulübüyle bonservis için masaya oturulacak. Yevhen ile Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.