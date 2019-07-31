Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Süper Lig ekipleri yeni takviyelerle takımlarını güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışında kendilerine yer edinmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin istediği isimle büyük oranda anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun yakın zamanda imza için İstanbula gelecek...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51 Güncelleme: 31.07.2019 14:53
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor

Spor Toto Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor

Transferde dönemine suskun giren Beşiktaş ise bombayı patlatmak üzere.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor

Taraftarın transfer beklediği siyah-beyazlılar Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcu ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor

Beşiktaş'ın yakın zamanda transferi açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor

Yıldız futbolcu sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

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