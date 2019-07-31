Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye çalım! İmza için geliyor

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok yıldız ismi kadrosuna katan Süper Lig ekipleri yeni takviyelerle takımlarını güçlendirip, yeni sezonda şampiyonluk yarışında kendilerine yer edinmek istiyor. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, daha önce Fenerbahçe'nin istediği isimle büyük oranda anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcunun yakın zamanda imza için İstanbula gelecek...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:51 Güncelleme: 31.07.2019 14:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





