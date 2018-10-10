Beşiktaştan dev transfer harekatı!

Beşiktaş, alınan istikrarsız sonuçlar sonrasında ocak ayında dev bir transfer harekatı başlatıyor.
10 Ekim 2018 Çarşamba, 22:25:09
Güncelleme: 22:34:09
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Devre arasında takıma golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine gelen bir diğer isim olan Aleksandr Kokorin'in transferinin askıya alındığı öğrenildi.
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Zenit'te bu sezon toplam 5 maçta forma giyen ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Rus futbolcu için menajerler aracılığıyla görüşmelere başlanmıştı.
Şenol Güneş'in de, özellikleri Cenk Tosun'a benzediği için satın alma opsiyonu ile kiralanmasına onay verdiği 27 yaşındaki santrfor için toplam maliyetin 1.5 sezon için 1.5 milyon olması yönetimi iştahlandırmıştı.
Ancak Kokorin'in önce milli takım otobüsünün şoförüne, ardından da Rusya Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan bir mühendise saldırmasının görüntüleri ortaya çıkınca yönetim de bu transferi rafa kaldırdı.
TÖRE'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş'ta, İngiltere'den geri dönen Gökhan Töre'den beklentiler hayli yüksekti.