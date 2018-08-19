Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı!

Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'in, Gökhan Töre fikrinin sabit olduğunu gördü. Hazırlık kampının iyilerinden olmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in geride kalan 5 maçta sadece 28 dakika şans verdiği ve iki LASK maçının kadrosunda da yer almayan Gökhan Töre konusunda bir görüşme yapma kararı daha aldı.