Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı!

19 Ağustos 2018 Pazar, 01:31:20
Güncelleme: 01:31:24
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Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara mevkiindeki boşluğu doldurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, geçen sezon biter bitmez transferi gündeme gelen Kayserisporlu Deniz Türüç'e yeniden listenin üst sıralarına aldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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10 milyon euro serbest kalma bedeli olan Deniz için Kayserispor Başkanı Erol Bedir daha önce yapılan görüşmelerde takas için sadece Gökhan Töre'yi düşünebileceklerini söylemişti.
Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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Deniz Türüç için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında bir kez daha Başkan Bedir'le konuştu.
Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'in, Gökhan Töre fikrinin sabit olduğunu gördü. Hazırlık kampının iyilerinden olmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in geride kalan 5 maçta sadece 28 dakika şans verdiği ve iki LASK maçının kadrosunda da yer almayan Gökhan Töre konusunda bir görüşme yapma kararı daha aldı.
Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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Eğer Şenol Güneş, Başkan Orman'a yıldız oyuncu Gökhan Töre'den faydalanamayacağını söylerse; Fikret Orman'ın da Deniz-Gökhan takası için Kayseri'nin kapısını yeniden çalacağı ifade edildi.