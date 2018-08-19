Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı! - Galeri - Fotomaç
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!

    19 Ağustos 2018 Pazar, 01:31:20 Güncelleme: 01:31:24
    Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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    • 8
    Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı!

    Beşiktaş'ta transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Talisca'nın ayrılmasının ardından 10 numara mevkiindeki boşluğu doldurmakta zorlanan siyah-beyazlılar, geçen sezon biter bitmez transferi gündeme gelen Kayserisporlu Deniz Türüç'e yeniden listenin üst sıralarına aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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    Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı!

    10 milyon euro serbest kalma bedeli olan Deniz için Kayserispor Başkanı Erol Bedir daha önce yapılan görüşmelerde takas için sadece Gökhan Töre'yi düşünebileceklerini söylemişti.

    Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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    Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı!

    Deniz Türüç için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yapılan Kulüpler Birliği toplantısında bir kez daha Başkan Bedir'le konuştu.

    Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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    Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı!

    Başkan Orman, Kayserispor Başkanı Bedir'in, Gökhan Töre fikrinin sabit olduğunu gördü. Hazırlık kampının iyilerinden olmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in geride kalan 5 maçta sadece 28 dakika şans verdiği ve iki LASK maçının kadrosunda da yer almayan Gökhan Töre konusunda bir görüşme yapma kararı daha aldı.

    Beşiktaş'tan Deniz Türüç harekatı!
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    Beşiktaştan Deniz Türüç harekatı!

    Eğer Şenol Güneş, Başkan Orman'a yıldız oyuncu Gökhan Töre'den faydalanamayacağını söylerse; Fikret Orman'ın da Deniz-Gökhan takası için Kayseri'nin kapısını yeniden çalacağı ifade edildi.

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