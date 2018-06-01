Beşiktaş'tan çılgın teklif! Emre Akbaba'ya karşılık 3 oyuncu...

EMRE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Alanyaspor'un geçen sezon ligde kalmasında büyük pay sahibi olan ve Milli Takım'a kadar yükselen Emre Akbaba da Beşiktaş forması giymek istiyor. Emre Akbaba daha önce, "Yönetim bana bu sezon kal, sezon sonu kolaylık gösteririz" diye söz verdi açıklaması yaparak, ayrılma niyetini ortaya koymuştu. Transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraflar arasında görüşmelerin daha somut şekilde ilerlemesi bekleniyor.