Beşiktaş'tan çılgın teklif! Emre Akbaba'ya karşılık 3 oyuncu...
Güneş'le yapılan sözlü toplantının ardından Hoca'dan istenen yazılı rapor hazırlanıyor. Tecrübeli ismin raporunu hafta başında yönetime teslim etmesi bekleniyor. Toplantıda yönetim transfer konusunda para harcamama kararı aldı. Eldeki faydalanılamayan oyuncular takasta kullanılacak ve ihtiyaçlar giderilecek.
EMRE GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Alanyaspor'un geçen sezon ligde kalmasında büyük pay sahibi olan ve Milli Takım'a kadar yükselen Emre Akbaba da Beşiktaş forması giymek istiyor. Emre Akbaba daha önce, "Yönetim bana bu sezon kal, sezon sonu kolaylık gösteririz" diye söz verdi açıklaması yaparak, ayrılma niyetini ortaya koymuştu. Transfer döneminin resmen başlamasının ardından taraflar arasında görüşmelerin daha somut şekilde ilerlemesi bekleniyor.
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