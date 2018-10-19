Beşiktaştan Cenk Tosun’a, Karius modeli - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Cenk Tosun’a, Karius modeli
Beşiktaş'ın, Everton kulübüne Tosun Paşa için kaleci Karius'ta olduğu gibi "Satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü teklif edeceği öğrenildi
19 Ekim 2018 Cuma, 00:23:59
Siyah-beyazlılar Cenk Tosun'u ara transfer döneminde renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.
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Everton'da şu ana kadar bekleneni veremeyen, hatta son haftalarda maça yedek kulübesinde başlayan Tosun Paşa için İngiliz temsilcisine 'Satın alma opsiyonlu kiralama' formülü sunulacağı belirtildi.
Aslında menajerler tarafından gündeme getirilen Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Divock Origi'ye teknik direktör Şenol Güneş 'onay' verdi.
Fakat tecrübeli teknik direktörün önceliği Cenk Tosun. Belçikalı forvet Origi için Liverpool'a henüz teklif yapılmazken, Cenk Tosun için Everton'la yapılacak görüşmeler beklenecek.
Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü için İngiliz ekibine tıpkı kaleci Loris Karius'un transferinde uygulanan tarzda bir teklif yapacak.