Beşiktaştan Cenk Tosun’a, Karius modeli - Galeri - Fotomaç
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    19 Ekim 2018, Cuma
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    Beşiktaş'tan Cenk Tosun’a, Karius modeli

    Beşiktaş'ın, Everton kulübüne Tosun Paşa için kaleci Karius'ta olduğu gibi "Satın alma opsiyonlu kiralama" formülünü teklif edeceği öğrenildi
    19 Ekim 2018 Cuma, 00:23:59
    Beşiktaştan Cenk Tosun’a, Karius modeli

    Siyah-beyazlılar Cenk Tosun'u ara transfer döneminde renklerine katmak için tüm şartları zorluyor.

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    Beşiktaştan Cenk Tosun’a, Karius modeli

    Everton'da şu ana kadar bekleneni veremeyen, hatta son haftalarda maça yedek kulübesinde başlayan Tosun Paşa için İngiliz temsilcisine 'Satın alma opsiyonlu kiralama' formülü sunulacağı belirtildi.

    Beşiktaştan Cenk Tosun’a, Karius modeli

    Aslında menajerler tarafından gündeme getirilen Liverpool'un 23 yaşındaki forveti Divock Origi'ye teknik direktör Şenol Güneş 'onay' verdi.

    Beşiktaştan Cenk Tosun’a, Karius modeli

    Fakat tecrübeli teknik direktörün önceliği Cenk Tosun. Belçikalı forvet Origi için Liverpool'a henüz teklif yapılmazken, Cenk Tosun için Everton'la yapılacak görüşmeler beklenecek.

    Beşiktaştan Cenk Tosun’a, Karius modeli

    Beşiktaş yönetimi, eski golcüsü için İngiliz ekibine tıpkı kaleci Loris Karius'un transferinde uygulanan tarzda bir teklif yapacak.

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