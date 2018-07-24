Beşiktaştan Bursaspora Harun Tekin için 6 futbolcu! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor kalecisi Harun Tekin için aralarında Vagner Love'un da olduğu 6 futbolcu önerdi
24 Temmuz 2018 Salı, 11:52:18
Güncelleme: 11:55:55
Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
Fabri'nin Fulham'a gitmesiyle kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş tüm imkanlarını Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna katmak için seferber edecek.
Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
Lig bitmeden Fabri'ye gelmesi muhtemel teklifleri düşünerek Harun için Bursaspor ile temasa geçen siyah-beyazlılar, deneyimli eldivene karşılık altı oyuncuyu takas olarak önerecek.
Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
Bu isimlerden istediği üç oyuncuyu seçme teklifi yapacak olan Beşiktaş Yönetimi'nin, transferi para vermeden bitirmek için çaba harcayacağı belirlendi.
İşte o isimler;
Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!