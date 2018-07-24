Beşiktaştan Bursaspora Harun Tekin için 6 futbolcu! - Galeri - Fotomaç
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!

    Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor kalecisi Harun Tekin için aralarında Vagner Love'un da olduğu 6 futbolcu önerdi
    24 Temmuz 2018 Salı, 11:52:18 Güncelleme: 11:55:55
    Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
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    • 13
    Beşiktaştan Bursaspora Harun Tekin için 6 futbolcu!

    Fabri'nin Fulham'a gitmesiyle kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş tüm imkanlarını Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna katmak için seferber edecek.

    Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
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    • 13
    Beşiktaştan Bursaspora Harun Tekin için 6 futbolcu!

    Lig bitmeden Fabri'ye gelmesi muhtemel teklifleri düşünerek Harun için Bursaspor ile temasa geçen siyah-beyazlılar, deneyimli eldivene karşılık altı oyuncuyu takas olarak önerecek.

    Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
    • 3
    • 13
    Beşiktaştan Bursaspora Harun Tekin için 6 futbolcu!

    Bu isimlerden istediği üç oyuncuyu seçme teklifi yapacak olan Beşiktaş Yönetimi'nin, transferi para vermeden bitirmek için çaba harcayacağı belirlendi.

    İşte o isimler;

    Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
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    • 13
    Beşiktaştan Bursaspora Harun Tekin için 6 futbolcu!

    Vagner Love

    Beşiktaş'tan Bursaspor'a Harun Tekin için 6 futbolcu!
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    • 13
    Beşiktaştan Bursaspora Harun Tekin için 6 futbolcu!

    Mustafa Pektemek

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