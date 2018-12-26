Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması!

"Tweet'i açıp okuyalım: 'Tarihin en iyi kadrosu kurulan Beşiktaş, 2 sezondur Türkiye Ligi'nde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.' Doğru mu? Doğru. Hayal kırıklığı yaratıyor mu? Yaratıyor. Devamı da şöyle; 'Ne bu kadro, ne geçen yıl ligi 4. bitirmeye ne de bu sezon Kasımpaşa'nın arkasında olmaya hakkı var.' Bu doğru mu? Doğru. Katılmayan var mı? 'Herkesin şapkasını önüne koyma vakti geldi' Ben kimim? Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu şapkasını önüne koyması gereken ilk 15 kişiden 1'i benim."