Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlılarla ismi anılan Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 19:36:15
Güncelleme: 19:42:54
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Beşiktaşı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlıların transfer gündemi, Şenol Güneş'in kulüpteki kaderi gibi merak edilen birçok konuda Haber1903 'ün sorularını cevapladı.
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Twitter'da Şenol Güneş aleyhine atılmış bir tweeti beğenmesiyle ilgili konuşan Yazıcıoğlu şunları söyledi;
"Tweet'i açıp okuyalım: 'Tarihin en iyi kadrosu kurulan Beşiktaş, 2 sezondur Türkiye Ligi'nde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.' Doğru mu? Doğru. Hayal kırıklığı yaratıyor mu? Yaratıyor. Devamı da şöyle; 'Ne bu kadro, ne geçen yıl ligi 4. bitirmeye ne de bu sezon Kasımpaşa'nın arkasında olmaya hakkı var.' Bu doğru mu? Doğru. Katılmayan var mı? 'Herkesin şapkasını önüne koyma vakti geldi' Ben kimim? Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu şapkasını önüne koyması gereken ilk 15 kişiden 1'i benim."
Şenol Güneş'in hatasının da kendi hatası olduğunu söyleyen siyah beyazlı yönetici şöyle devam etti;
"Beşiktaş Kulübü'nde kimin ne hatası olursa olsun, yönetim kurulu olarak hata bizim hatamız. Ben de bundan özeleştiri yapıyorum ve düşünmem gerektiğini söylüyorum."