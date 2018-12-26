Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması! - Galeri - Fotomaç
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaşlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlılarla ismi anılan Burak Yılmaz ile ilgili açıklamalarda bulundu.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 19:36:15 Güncelleme: 19:42:54
Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması!

Beşiktaşı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah beyazlıların transfer gündemi, Şenol Güneş'in kulüpteki kaderi gibi merak edilen birçok konuda Haber1903 'ün sorularını cevapladı.

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Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması!

Twitter'da Şenol Güneş aleyhine atılmış bir tweeti beğenmesiyle ilgili konuşan Yazıcıoğlu şunları söyledi;

Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması!

"Tweet'i açıp okuyalım: 'Tarihin en iyi kadrosu kurulan Beşiktaş, 2 sezondur Türkiye Ligi'nde hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.' Doğru mu? Doğru. Hayal kırıklığı yaratıyor mu? Yaratıyor. Devamı da şöyle; 'Ne bu kadro, ne geçen yıl ligi 4. bitirmeye ne de bu sezon Kasımpaşa'nın arkasında olmaya hakkı var.' Bu doğru mu? Doğru. Katılmayan var mı? 'Herkesin şapkasını önüne koyma vakti geldi' Ben kimim? Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bu şapkasını önüne koyması gereken ilk 15 kişiden 1'i benim."

Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması!

Şenol Güneş'in hatasının da kendi hatası olduğunu söyleyen siyah beyazlı yönetici şöyle devam etti;

Beşiktaştan Burak Yılmaz açıklaması!

"Beşiktaş Kulübü'nde kimin ne hatası olursa olsun, yönetim kurulu olarak hata bizim hatamız. Ben de bundan özeleştiri yapıyorum ve düşünmem gerektiğini söylüyorum."

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