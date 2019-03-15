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Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi
Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu.
15 Mart 2019 Cuma 07:46 Güncelleme: 15.03.2019 08:52
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Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu.
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28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu bu sezon Hollanda temsilcisinde toplam 6 maçta forma giyme şansı buldu.
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