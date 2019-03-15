Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu.