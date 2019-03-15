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Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu.
15 Mart 2019 Cuma 07:46 Güncelleme: 15.03.2019 08:52
Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi

Teknik direktör Şenol Güneş'in verdiği rapora göre hareket eden Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'nun alternatifini Hollanda'da buldu.

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Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi

Beşiktaşlı yetkililerin, Bursaspor'dan PSV'ye transfer olan Aziz Behic için girişimlere başladığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi

28 yaşındaki Avustralyalı oyuncu bu sezon Hollanda temsilcisinde toplam 6 maçta forma giyme şansı buldu.

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Beşiktaş'tan Aziz Behich sürprizi

Savunmanın solunda Caner Erkin'e de alternatif arayan siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Aziz Behic transfer için ilk resmi görüşmeyi yapması bekleniyor.

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