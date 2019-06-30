Beşiktaş'tan 19.03 paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Süper Lig'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ederken Beşiktaş henüz resmi olarak bir ismi açıklamış değil. Yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek isteyen siyah-beyazlılar birçok oyuncuyla temaslarını sürdürürken, herhangi bir KAP bildirimi yapılmadı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı paylaşımlar sonrası transferlerini açıklamasının ardından, Beşiktaş resmi twitter hesabı da saat 19.03'de yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Heyecan yaratan paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni geldi. Transfer tahmininde bulunan binlerce taraftar takımda görmek istedikleri ismin açıklanması için heyecanlı bir bekleyişe geçti...

30 Haziran 2019 Pazar 21:43 Güncelleme: 30.06.2019 21:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





