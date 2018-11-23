Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love... - Galeri - Fotomaç
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    23 Kasım 2018, Cuma
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    Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love...

    Beşiktaş'ta devre arasında yolların ayrılması beklenen isimlerin durumları neredeyse netleşti.
    23 Kasım 2018 Cuma, 01:01:15 Güncelleme: 07:55:06
    Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love...

    Beşiktaş'ta transfer hareketliliği erken başladı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love...

    Yüksek maliyetli oyuncular için ekonomik tedbirler almayı planlayan siyah beyazlı yönetim ara transfer döneminde ayrılıkların gündeme geleceği konuşuluyor.

    Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love...

    Peki bu isimler hangileri? İşte Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen oyuncular...

    Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love...

    Adriano'nun Japonya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love...

    Öte yandan, Suudi Arabistan'a giden Bilic'ten Gökhan Töre'ye teklif gelmesi bekleniyor.

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