Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love... - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş’ta yolcular! Vida, Pepe, Adriano, Tolgay, Babel, Gökhan Töre, Larin ve Love...
Beşiktaş'ta devre arasında yolların ayrılması beklenen isimlerin durumları neredeyse netleşti.
23 Kasım 2018 Cuma, 01:01:15
Güncelleme: 07:55:06
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği erken başladı.
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Yüksek maliyetli oyuncular için ekonomik tedbirler almayı planlayan siyah beyazlı yönetim ara transfer döneminde ayrılıkların gündeme geleceği konuşuluyor.
Peki bu isimler hangileri? İşte Beşiktaş'ta yolların ayrılması beklenen oyuncular...
Adriano'nun Japonya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan, Suudi Arabistan'a giden Bilic'ten Gökhan Töre'ye teklif gelmesi bekleniyor.