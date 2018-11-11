Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti
Siyah Beyazlıların yıldız ismine teklif geldi. Yetkililer masaya oturdu.
11 Kasım 2018 Pazar, 10:28:21
Güncelleme: 10:29:46
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'ya talip var.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın eski golcüsü Lukas Podolski'nin formasını giydiği Vissel Kobe, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'yu gözüne kestirdi.
Sabah'ın haberine göre; 34 yaşındaki sol beki transfer etmek için sezon öncesinde nabız yoklayan Kobeli yetkililer, oyuncunun menajeri ile ön görüşme gerçekleştirdi.
Siyah beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adriano'nun transferine sıcak bakıyor.
Tarafların, devre arasında transferi gerçekleştirmek için masaya oturması bekleniyor. (Sabah)