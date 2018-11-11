Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti - Galeri - Fotomaç
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti

    Siyah Beyazlıların yıldız ismine teklif geldi. Yetkililer masaya oturdu.
    11 Kasım 2018 Pazar, 10:28:21 Güncelleme: 10:29:46
    Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti

    Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'ya talip var.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti

    Galatasaray'ın eski golcüsü Lukas Podolski'nin formasını giydiği Vissel Kobe, Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano'yu gözüne kestirdi.

    Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti

    Sabah'ın haberine göre; 34 yaşındaki sol beki transfer etmek için sezon öncesinde nabız yoklayan Kobeli yetkililer, oyuncunun menajeri ile ön görüşme gerçekleştirdi.

    Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti

    Siyah beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Adriano'nun transferine sıcak bakıyor.

    Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti

    Tarafların, devre arasında transferi gerçekleştirmek için masaya oturması bekleniyor. (Sabah)

    Beşiktaşta yıldız isim ayrılıyor! Ön görüşme gerçekleşti
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