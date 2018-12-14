Beşiktaşta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler

1- Süper Lig'in 5'inci haftasında takımdan gönderilen Negredo'nun Linz'e attığı son dakika golü ile Avrupa Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, lig ve Avrupa'da bir türlü istediği form grafiğini yakalayamadı. 1'inci ve 2'nci hafta ile 13'üncü ve 14'üncü hafta haricinde Süper Lig'de iki galibiyet üst üste alamayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de üst üste iki galibiyeti göremedi. Yönetim, Şenol Güneş ve oyuncular ekseninde sürekli olarak tartışılan 'formsuzluk mu yoksa takımın yetersizliği mi' konusu Ankaragücü, Galatasaray ve Sarpsborg galibiyetleri ile rafa kaldırılsa da Alanyaspor beraberliği ve Malmö yenilgisi aynı konuların yeniden açılmasına yol açtı.



