Beşiktaşta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler - Galeri - Fotomaç
14 Aralık 2018, Cuma
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler

UEFA Avrupa Ligi'ne devam etmek için beraberliğin bile yettiği maçta Malmö'ye 1-0 yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta üzüntü, öfke ve karamsarlık hakim olmuş durumda. Siyah-beyazlıların devre arasında radikal kararlar alması bekleniyor.
14 Aralık 2018 Cuma, 17:21:07
Beşiktaşta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler

Sezon açılışının yapıldığı Temmuz ayında hedefini UEFA Avrupa Ligi'nde final ve Süper Lig'de şampiyonluk olarak belirleyen siyah beyazlılar, Aralık ayının ortasına Avrupa'dan elenmiş ve ligde liderin 8 puan gerisinde girdi.

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Beşiktaşta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler

İşte Beşiktaş'ın bu sezonki istikrarsızlık ve formsuzluk durumunun değerlendirmesi:

Beşiktaşta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler

1- Süper Lig'in 5'inci haftasında takımdan gönderilen Negredo'nun Linz'e attığı son dakika golü ile Avrupa Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, lig ve Avrupa'da bir türlü istediği form grafiğini yakalayamadı. 1'inci ve 2'nci hafta ile 13'üncü ve 14'üncü hafta haricinde Süper Lig'de iki galibiyet üst üste alamayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de üst üste iki galibiyeti göremedi. Yönetim, Şenol Güneş ve oyuncular ekseninde sürekli olarak tartışılan 'formsuzluk mu yoksa takımın yetersizliği mi' konusu Ankaragücü, Galatasaray ve Sarpsborg galibiyetleri ile rafa kaldırılsa da Alanyaspor beraberliği ve Malmö yenilgisi aynı konuların yeniden açılmasına yol açtı.

Beşiktaşta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler

2- Negredo'nun gönderilmesiyle elde kalan 4 santrforun hiçbir zaman taraftarı, spor kamuoyunu ve teknik direktör Şenol Güneş'i memnun edecek performansa ulaşamaması sorunların bir numaralı kaynağı olarak gösterildi. Yıllardır yedek olan ve kiralık gönderilmeye çalışılan Mustafa Pektemek'in kurtarıcı rolüne soyunduğu, Kanada'dan transfer edildiğinden bu yana beklentilerin çok uzağında kalan Cyle Larin'in ve Alanyaspor'daki günlerinin yanına bile yaklaşamayan Vagner Love'ın bir türlü ortaya çıkmayan yetenekleri, genç oyuncu Güven Yalçın'ın oynamadığı maçları 'eyvah' dedirtecek duruma getirdi.

Beşiktaşta yaprak dökümü! İşte devre arasında ayrılacak isimler

3- Net olan santrfor sorununa geçen sezon çözüm olan Talisca-Babel ikilisinden elde kalan Babel'in bu sezon sakatlık, sözleşme problemleri ve taraftarlarla girdiği olumsuz diyaloglar yüzünden haftalardır ortalarda olmaması da Beşiktaş'ın yaşadığı en büyük problemlerden bir diğeri.

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