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Beşiktaş'ta 'yabancı' kuralına takılan son isim belli oldu!

Hararetli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta yapılan takviyeler sonrası kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 18'e çıktı. Kurallara göre TFF'ye 14 yabancı futbolcu bildirmesi gereken siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Mirin, Douglas ve Lens'in ardından lisansı çıkartılmayacak son isim de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta 'yabancı' kuralına takılan son isim belli oldu!

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