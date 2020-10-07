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Beşiktaş'ta 'yabancı' kuralına takılan son isim belli oldu!
Hararetli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta yapılan takviyeler sonrası kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 18'e çıktı. Kurallara göre TFF'ye 14 yabancı futbolcu bildirmesi gereken siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan Mirin, Douglas ve Lens'in ardından lisansı çıkartılmayacak son isim de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
07 Ekim 2020 Çarşamba 11:18, Güncelleme 07.10.2020 11:31
Beşiktaş'ta 'yabancı' kuralına takılan son isim belli oldu!