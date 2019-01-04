Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi! - Fotomaç
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Beşiktaş stoperini Hollanda'da buldu. Siyah-Beyazlılar, PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'i transfer etti. İşte detaylar...
4 Ocak 2019 Cuma 23:35
Güncelleme: 05.01.2019 20:10
Beşiktaş'tan Mirin transferini KAP'a bildirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır.
Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek."
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
Bir değil iki stoper için devrede olan Beşiktaş'ta bu planlama doğrultusunda uzun bir süredir takipte olan Nicolas Isimat-Mirin ile anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
Hollanda ekibinde forma giyen Nicolas Isimat-Mirin ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlandı. Transferin resmi olarak kısa sürede açıklanması bekleniyor...
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
27 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin, sezon başı transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve başkan Fikret Orman tarafından da doğrulanmıştı.