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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş stoperini Hollanda'da buldu. Siyah-Beyazlılar, PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'i transfer etti. İşte detaylar...
4 Ocak 2019 Cuma 23:35 Güncelleme: 05.01.2019 20:10
Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş'tan Mirin transferini KAP'a bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır.

Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek."

Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!

Bir değil iki stoper için devrede olan Beşiktaş'ta bu planlama doğrultusunda uzun bir süredir takipte olan Nicolas Isimat-Mirin ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!

Hollanda ekibinde forma giyen Nicolas Isimat-Mirin ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlandı. Transferin resmi olarak kısa sürede açıklanması bekleniyor...

Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!
Beşiktaş'ta Vida'nın yerine o geliyor!

27 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin, sezon başı transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ve başkan Fikret Orman tarafından da doğrulanmıştı.

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