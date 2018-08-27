Beşiktaşta transfere Negredo engeli!

LASK Linz deplasmanında son dakikada attığı golle turu getiren, ligde de BB Erzurumspor ve Antalyaspor ağlarını havalandırarak forma giydiği son 3 karşılaşmada skora katkı yapan Negredo, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de ilk tercihi durumunda.