Beşiktaşta transfere Negredo engeli!

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 14:52:51
Güncelleme: 14:55:15
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Beşiktaş'ta transfere Negredo engeli!
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Forvet arayışları içinde olan Beşiktaş, Negredo'nun performansı sonrasında 10 numara transferine odaklandı. Siyah-beyazlılar, forvet transferi için beklemeye geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta transfere Negredo engeli!
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Beşiktaş'ta İspanyol golcü Alvaro Negredo'nun performansı, forvet transferinin ikinci plana atılmasına neden oldu.
Beşiktaş'ta transfere Negredo engeli!
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Kadrosunu 10 numara ve forvet transferiyle güçlendirmek için görüşmeler yürüten siyah-beyazlılar, Negredo'nun performansı sonrasında 10 numara transferine odaklandı.
Beşiktaş'ta transfere Negredo engeli!
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LASK Linz deplasmanında son dakikada attığı golle turu getiren, ligde de BB Erzurumspor ve Antalyaspor ağlarını havalandırarak forma giydiği son 3 karşılaşmada skora katkı yapan Negredo, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de ilk tercihi durumunda.
Beşiktaş'ta transfere Negredo engeli!
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Resmi maçlarda ilk 11'de Larin'i tercih ederek başlayan Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ardından Partizan karşısında da Negerdo'yu ilk 11'de oynatmayı planlıyor.