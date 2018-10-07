Beşiktaşta transfer müjdesi - Galeri - Fotomaç
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    07 Ekim 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta transfer müjdesi

    7 Ekim 2018 Pazar, 15:33:26 Güncelleme: 15:35:51
    Beşiktaş'ta transfer müjdesi
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    Beşiktaşta transfer müjdesi

    Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, "Güçlü bir takımımız var, devre arasında hücum hattına takviye yapacağız. Bu kadro Türkiye Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşır" şeklinde konuştu.

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    Beşiktaş'ta transfer müjdesi
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    Beşiktaşta transfer müjdesi

    Oluşturulan karamsar havayı hak etmediklerini belirten Adalı, "Her takımın problemi var. Hem ligde hem Avrupa'da iddialıyız. İnanıyorum UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkacağız" dedi.

    Beşiktaş'ta transfer müjdesi
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    Beşiktaşta transfer müjdesi

    UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon şu ana dek dış sahada 4 maç yapan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi. B36 Torshavn'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, deplasmanda LASK Linz'e 2-1 ve Malmö'ye 2-0 mağlup oldu.

    Beşiktaş'ta transfer müjdesi
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    Beşiktaşta transfer müjdesi

    Beşiktaş, Partizan'a konuk olduğu karşılaşmayı ise 1-1 berabere tamamladı.

    Sabah

    Beşiktaş'ta transfer müjdesi
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    Beşiktaşta transfer müjdesi

    Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için adı geçen isimlerden biri Çin'de forma giyen ve ocakta sözleşmesi bitecek olan İtalyan golcü Graziano Pelle...

    Beşiktaş'ta transfer müjdesi
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    Beşiktaşta transfer müjdesi

    Everton'da son dönemde ilk 11'de şans bulamayan Cenk Tosun'un devre arasında Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.

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