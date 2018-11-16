Beşiktaşta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak... - Galeri - Fotomaç
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak...

    16 Kasım 2018 Cuma, 23:10:25 Güncelleme: 07:52:12
    Beşiktaşta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak...

    Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz gün son haftalardaki disiplinsiz davranışları nedeniyle gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan'ı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.

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    Beşiktaşta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak...

    Yönetim Tolgay'a ayrıca 250 bin TL para cezası kesti. U21 takımı ile çalışması tebliğ edilen deneyimli futbolcu ile devre arasında yollar büyük ihtimalle ayrılacak.

    Beşiktaşta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak...

    Bu arada Ocak ayında transferin en popüler ismi Tolgay Arslan olacak gibi görünüyor.

    Beşiktaşta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak...

    Özellikle F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor ile düşünülen 'takaslı transfer' görüşmelerinde Tolgay'ın bu şekilde kullanılma ihtimali her geçen gün artıyor.

    Beşiktaşta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak...

    Öyle ki, bu kulüplerde kadro dışı kalan ya da gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimlerle ilgili yapılan görüşmelerde Tolgay'ın gitmesini isteyenler de var, alınacak isimlerin Tolgay'ın yerini doldurmayacağına inananlar da..

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