Beşiktaşta Tolgay kıymete bindi! Takasta kullanılacak...

Beşiktaş'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, geçtiğimiz gün son haftalardaki disiplinsiz davranışları nedeniyle gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan'ı süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı.
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Yönetim Tolgay'a ayrıca 250 bin TL para cezası kesti. U21 takımı ile çalışması tebliğ edilen deneyimli futbolcu ile devre arasında yollar büyük ihtimalle ayrılacak.
Bu arada Ocak ayında transferin en popüler ismi Tolgay Arslan olacak gibi görünüyor.
Özellikle F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor ile düşünülen 'takaslı transfer' görüşmelerinde Tolgay'ın bu şekilde kullanılma ihtimali her geçen gün artıyor.
Öyle ki, bu kulüplerde kadro dışı kalan ya da gönderilmesine kesin gözüyle bakılan isimlerle ilgili yapılan görüşmelerde Tolgay'ın gitmesini isteyenler de var, alınacak isimlerin Tolgay'ın yerini doldurmayacağına inananlar da..