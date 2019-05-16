Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Sezon sonunda Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu uygun bir isimle doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi, seçim sonrası yaptığı ilk toplantıda bu konuyu masaya yatırdı. Toplantıda özellikle 5 isim üzerinde durulduğu öğrenilirken bu isimler arasında bir tanesi ön plana çıkıyor. İşte o isim...

16 Mayıs 2019 Perşembe 10:04 Güncelleme: 16.05.2019 10:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





