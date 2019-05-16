Beşiktaş'ta teknik direktör adayları belli oldu!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Sezon sonunda Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu uygun bir isimle doldurmak isteyen Beşiktaş yönetimi, seçim sonrası yaptığı ilk toplantıda bu konuyu masaya yatırdı. Toplantıda özellikle 5 isim üzerinde durulduğu öğrenilirken bu isimler arasında bir tanesi ön plana çıkıyor. İşte o isim...
16 Mayıs 2019 Perşembe 10:04
Güncelleme: 16.05.2019 10:04
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FİKRET ORMAN YÖNETİMİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN KOLLARI SIVADI Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftaya üçüncü sırada giren Beşiktaş'ta pazar günü yapılan genel kurulun ardından Başkan Fikret Orman, yeni dönem için kolları sıvadı.
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TOPLANTIDA TEKNİK DİREKTÖR KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ Başkan Orman, yeni yönetimle gerçekleştirdiği ilk toplantıda başta sezon sonu ayrılacak olan Şenol Güneş'in ardından takımın başına getirilecek yeni hoca ve kulübün mali durumuna kadar bir çok konuyu masaya yatırdı.
Beşiktaş'ta teknik direktör ne zaman açıklanacak? 2 hafta içinde açıklamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, kısa süre içinde Mircea Lucescu, Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Tayfun Korkut'la görüşmelere başlayacak.
YABANCI TERCİHİNDE LUCESCU ÖN PLANDA Orman'ın yabancı hocada karar kılınması durumunda tercihinin Türkiye'deki futbol ortamını çok iyi bilmesi ve Süper Lig tecrübesi nedeniyle Lucescu olacağı belirtiliyor.
YERLİ TEKNİK ADAMLAR ARASINDA ABDULLAH AVCI BİR ADIM ÖNDE Bu arada yerli adaylar arasında ise Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Abdullah Avcı'nın adı ilk sırada yer alıyor.