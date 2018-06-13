Beşiktaş'ta son karar Aboubakar

BAŞKAN BİZZAT DEVREDE

Porto ile temasa geçerek golcü oyuncunun yeniden kiralık olup olmayacağını soran Beşiktaş'ın, kiralama konusunda 'olumsuz' cevabı aldığı ve Porto'nun Aboubakar için sadece satış olması durumunda görüşmeyi kabul ettiği bildirildi.