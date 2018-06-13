Beşiktaş'ta son karar Aboubakar
FORVETTE ARANILAN ÖZELLİKLER
Beşiktaş'ta öncelik forvet transferi. Demba Ba, Mario Gomez ve Vincent Aboubakar'dan sonra Negredo ve Vagner Love'la yaşanan felaket yönetimi ince eleyip sık dokumaya itiyor. Negredo gibi 'menajer', Vagner Love gibi 'panik' transferi yapmak istemeyen yönetim eldeki tüm adayları teknik ekibe her yönüyle kıyaslatıyor.
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