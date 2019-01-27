Beşiktaş'ta sola iki isim! Kevin N’Koudou ve Jakub Holubek

Beşiktaş, Qauresma ve Adriano'nun gitme ihtimaline karşı transfer çalışmalarına başladı. Bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen yönetim gözünü Kevin N'Koudou ve Jakub Holubek'e dikti.

27 Ocak 2019 Pazar, 23:40:50 Güncelleme: 07:47:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





