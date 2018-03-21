Beşiktaş'ta şok istatistik! Kulübe...

CENK GİTTİKTEN SONRA SKOR KATKISI EN FAZLA TALİSCA BABEL NEGREDO VE QUARESMA'DAN

Ligin ilk devresinde 8 gol attıktan sonra Everton'a transfer olan Cenk Tosun hala takımda en çok gol atan 3 oyuncudan biri. Cenk gittikten sonra Talisca ve Babel tüm hücum oyuncuları içinde üstüne düşeni yapan iki oyuncu olarak öne çıkıyor. Talisca 10 gol 3 asist ,Babel 9 gol 3 asist ile skora en çok katkısı olan 2 oyuncu durumunda. Bu ikiliyi 5 gol 6 asist ile Negredo ve 3 gol 7 asist ile Quaresma takip ediyor.4 isim dışındaki diğer ofansif oyuncuların ise gerek ilk onbir gerekse sonradan girdikleri maçlarda skora katkısı azımsanmayacak derecede düşük.