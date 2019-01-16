Beşiktaşta şok ayrılık! Güneş küplere bindi... - Galeri - Fotomaç
Spor dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta şok ayrılık! Güneş küplere bindi...
Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Siyah- Beyazlı yönetim bi yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan takım içindeki oyuncularla ilgili transfer yönetimini sağlamaya çalışıyor...
16 Ocak 2019 Çarşamba, 11:30:48
Güncelleme: 12:18:15
Beşiktaş'ta beklendimedik ayrılık... Siyah beyazlı kulüp, defans ve forvet transferlerini resmen bitirdi ve sezonunun ikinci yarısına neredeyse hazır hale geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yaşanan gelişme, halihazırdaki takım içinde dengeleri sağlamaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş'in planlarını bir anda bozdu.
Kafasında takımı şekillendirmek için yoğun çaba harcayan Güneş, bu ayrılığın gerçekleşmesini istemese de yaşanan bu durum Güneş'in keyfini çok kaçırdı.
İşte o ayrılığa dair gelişmeler ve transfer sürprizi...
Mevcut transfer çalışmaları orta saha için de sürdürülürken Kartal'da Ryan Babel'in ardından ancak bu kez beklenmedik bir ayrılık daha gerçekleşiyor...