Beşiktaşta şok ayrılık! Güneş küplere bindi... - Galeri - Fotomaç
16 Ocak 2019, Çarşamba
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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Güneş küplere bindi...

Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Siyah- Beyazlı yönetim bi yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan takım içindeki oyuncularla ilgili transfer yönetimini sağlamaya çalışıyor...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 11:30:48 Güncelleme: 12:18:15
Beşiktaşta şok ayrılık! Güneş küplere bindi...

Beşiktaş'ta beklendimedik ayrılık... Siyah beyazlı kulüp, defans ve forvet transferlerini resmen bitirdi ve sezonunun ikinci yarısına neredeyse hazır hale geldi.

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Beşiktaşta şok ayrılık! Güneş küplere bindi...

Yaşanan gelişme, halihazırdaki takım içinde dengeleri sağlamaya çalışan teknik direktör Şenol Güneş'in planlarını bir anda bozdu.

Beşiktaşta şok ayrılık! Güneş küplere bindi...

Kafasında takımı şekillendirmek için yoğun çaba harcayan Güneş, bu ayrılığın gerçekleşmesini istemese de yaşanan bu durum Güneş'in keyfini çok kaçırdı.

Beşiktaşta şok ayrılık! Güneş küplere bindi...

İşte o ayrılığa dair gelişmeler ve transfer sürprizi...

Beşiktaşta şok ayrılık! Güneş küplere bindi...

Mevcut transfer çalışmaları orta saha için de sürdürülürken Kartal'da Ryan Babel'in ardından ancak bu kez beklenmedik bir ayrılık daha gerçekleşiyor...

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