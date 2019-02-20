Beşiktaş'ta Şenol Güneş yerine Slaven Bilic ya da Guti!
Arap basını, Beşiktaş'ın Al İttihad'ı çalıştıran Bilic'i istediğini iddia ederken İspanyollar ise "Guti stajını bitirdi, seneye takımı o çalıştıracak" diye yazdı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 07:43
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Beşiktaş'ta gözler yeni sezonda takımın başında kimin olacağına çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, sezon bitimi ile birlikte A Milli Takım'ın başına geçeceğinin konuşulduğu ortamda, yeni teknik direktör adayları arasına Slaven Bilic de eklendi.
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Bu iddia, Arap basınından geldi... Arabia.eurosport. com'da yer alan habere göre Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad'ı çalıştıran eski teknik direktörü Slaven Bilic ile görüşme yaptı.
Bilic'in teklife olumlu yaklaştığı ifade edilse de, Al İttihad yönetiminin Hırvat teknik adamı bırakmayacağının da altı çizildi.
Bu arada İspanyol ve İtalyan basını, Şenol Güneş'ten sonra takımın başına Guti'nin geçeğini öne sürdü.
İspanyol basınında çıkan haberlerde, "Lopetegui'nin ayrılmasının ardından Real Madrid'de teknik direktör olarak ismi anılan Guti için bu kez de Beşiktaş şansı doğdu. Şenol Güneş'le birlikte stajını da yaptı" ifadeleri kullanıldı.