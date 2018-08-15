Beşiktaşta Şenol Güneş ile Quaresma arasında özel görüşme! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Quaresma arasında özel görüşme!
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 00:41:44
Güncelleme: 00:51:26
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Quaresma arasında özel görüşme!
Akhisarspor maçında Şenol Güneş'in yaptığı üçüncü değişiklik sonrası ısınma yeleğini yedek kulübesine fırlatan Ricardo Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'ten görüşme talep etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Quaresma arasında özel görüşme!
Tecrübeli çalıştırıcının odasına giden Portekizli yıldız, "Hareketim yanlış anlaşılmış, niyetim size tepki göstermek değildi.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Quaresma arasında özel görüşme!
O an oyuna girmeyi çok istedim. Böyle anlaşılacağını düşünmemiştim.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Quaresma arasında özel görüşme!
Sizi kırdıysam özür dilerim" dedi.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile Quaresma arasında özel görüşme!
BEN TAKILMADIM, SEN DE TAKILMA...
Güneş'in karşılığı ise "Sorun yok, ben yanlış anlamadım. Seni biliyorum.