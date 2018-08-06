Beşiktaşta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sistemini değiştiriyor. Yeni sistemde Oğuzhan ve Tolgay ön planda olacak
6 Ağustos 2018 Pazartesi, 14:53:01
Güncelleme: 14:54:55
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!
1
7
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını perşembe günü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!
2
7
Rakibi yine kanatlardan vuracak olan Kartal, orta sahayı ise daha fazla hücuma yönelik oynatmak istiyor. İdmanlarda da bu çalışmalar üzerinde duran kurt hocanın yeni düşüncesi ilk meyvelerini Medel'in şut, Oğuzhan'ın kafa golü atması olarak vermişti.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!
3
7
Geçen sezon en çok puan kaybını 11 kişi kapanan ve vakit geçirmeye yönelik futbol oynayan takımlara kaybeden Siyah-Beyazlılar, 40 üzeri orta yaptığı T.M. Akhisarspor ve Kayserispor maçlarını kazanamamıştı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!
4
7
Güneş bu sezon kanat bindirmeleri ve etkili orta stratejisinin yetersiz kaldığı maçları düşünerek orta sahanın rolünü arttırdı.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!
5
7
Başta Oğuzhan ve Tolgay olmak üzere tüm orta alan futbolcuları Guti'ye emanet…
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!
6
7
Ayrıca Oğuzhan-Tolgay ikilisinin önüne 5 gol-10 asist hedefi koyulduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!