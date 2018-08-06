Beşiktaşta Şenol Güneş, hücum sistemini değiştiriyor!

Rakibi yine kanatlardan vuracak olan Kartal, orta sahayı ise daha fazla hücuma yönelik oynatmak istiyor. İdmanlarda da bu çalışmalar üzerinde duran kurt hocanın yeni düşüncesi ilk meyvelerini Medel'in şut, Oğuzhan'ın kafa golü atması olarak vermişti.