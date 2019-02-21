Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de 39 puan ile 3. sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi 11'ini belirledi. Kart cezalısı olan Adem Ljajic'in yerine kimi oynatacağına karar veren tecrübeli hoca, orta sahanın merkezinde şans vereceği isimlere de şimdiden hazır olun mesajı verdi.