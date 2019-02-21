Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi! - Fotomaç
21 Şubat 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de 39 puan ile 3. sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi 11'ini belirledi. Kart cezalısı olan Adem Ljajic'in yerine kimi oynatacağına karar veren tecrübeli hoca, orta sahanın merkezinde şans vereceği isimlere de şimdiden hazır olun mesajı verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 20:14 Güncelleme: 21.02.2019 20:18
Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Abartalı gol sevinci nedeniyle sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Adem Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş'in elini zorluyor.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Güneş'in 10 numara pozisyonu için Shinji Kagawa ile Dorukhan Toköz arasında bir tercih yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Deneyimli hoca ise henüz kesin kararını vermedi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Milliyet'in haberine göre Siyah-beyazlı teknik adamın, Adem Ljajic'in yerine düşündüğü ilk ismin Kagawa olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Ljajic ile benzer özelliklere sahip olan Japon futbolcuyu 10 numara pozisyonunda oynatmak isteyen Şenol Güneş'in orta alanın merkezinde yine Atiba ile Dorukhan'a görev vermenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.

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