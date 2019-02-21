Beşiktaş'ta Şenol Güneş derbi 11'ini belirledi!

Spor Toto Süper Lig'de 39 puan ile 3. sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi 11'ini belirledi. Kart cezalısı olan Adem Ljajic'in yerine kimi oynatacağına karar veren tecrübeli hoca, orta sahanın merkezinde şans vereceği isimlere de şimdiden hazır olun mesajı verdi.
21 Şubat 2019 Perşembe 20:14
Güncelleme: 21.02.2019 20:18
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Abartalı gol sevinci nedeniyle sarı kart görerek Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşen Adem Ljajic, teknik direktör Şenol Güneş'in elini zorluyor.
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Güneş'in 10 numara pozisyonu için Shinji Kagawa ile Dorukhan Toköz arasında bir tercih yapması bekleniyor.
Deneyimli hoca ise henüz kesin kararını vermedi.
Milliyet'in haberine göre Siyah-beyazlı teknik adamın, Adem Ljajic'in yerine düşündüğü ilk ismin Kagawa olduğu kaydedildi.
Ljajic ile benzer özelliklere sahip olan Japon futbolcuyu 10 numara pozisyonunda oynatmak isteyen Şenol Güneş'in orta alanın merkezinde yine Atiba ile Dorukhan'a görev vermenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.