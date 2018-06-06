Beşiktaş'ta sağ beke son aday Rafael
BEŞİKTAŞ'ın peşinde olduğu Rafael, Lyon forması ile üç sezonda tam 99 resmi karşılaşmaya çıktı. 27 yaşındaki sambacı bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 10 da asist yaptı ve toplam 12 gole direkt olarak katkıda bulundu. Lyon'dan önce 170 kez M. United A takım formasını giyen Rafael, İngiltere'de de 5 gol attı, 15 de asist yaptı.
Mini yorum / Efe UYSAL: Otobana çevirir
SİR Alex Ferguson'ın futbol dünyasına kazandırdığı isimlerden biri olan Rafael, Beşiktaş'ın sistemine çok uygun. Yıllar geçtikçe savunmadaki zaaflarını en az seviyeye indiren Brezilyalı sağ bek, ters kademeye girmek konusunda bir uzman. Hücuma verdiği destekse onu özel kılan etkenlerden. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sağ kanadı koridora çeviriyor! Hızlı ve ayağına hakim, Beşiktaş'ın set oyununda hiç sırıtmayacaktır. Kısa boyuna rağmen çevik ve güçlü. Eğer gelirse siyah-beyazlılar nokta atışı bir transfer yapmış olur.
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