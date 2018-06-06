Beşiktaş'ta sağ beke son aday Rafael



Mini yorum / Efe UYSAL: Otobana çevirir

SİR Alex Ferguson'ın futbol dünyasına kazandırdığı isimlerden biri olan Rafael, Beşiktaş'ın sistemine çok uygun. Yıllar geçtikçe savunmadaki zaaflarını en az seviyeye indiren Brezilyalı sağ bek, ters kademeye girmek konusunda bir uzman. Hücuma verdiği destekse onu özel kılan etkenlerden. Bitmek bilmeyen enerjisiyle sağ kanadı koridora çeviriyor! Hızlı ve ayağına hakim, Beşiktaş'ın set oyununda hiç sırıtmayacaktır. Kısa boyuna rağmen çevik ve güçlü. Eğer gelirse siyah-beyazlılar nokta atışı bir transfer yapmış olur.