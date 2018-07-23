Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
23 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:10:57
Güncelleme: 00:11:49
Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
Sağ bek takviyesi için de girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı takımın Anderlecht forması giyen Honduraslı futbolcu Andy Najar'ı transfer etmek istediği kaydedildi.
Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
Honduras basınında Beşiktaş'ın bu transfer için 2.5 milyon euro karşılığında Anderlecht ile anlaştığı yazılırken, Beşiktaş'tan övgü ile söz edildi.
Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
Beşiktaş'ın yıldızlarından bahsedilen haberde Real Madrid efsanesi Guti'nin de siyah-beyazlı kulüpte antrenör olduğuna yer verildi.
Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
Najar'ın transferindeki tek engelin ise 25 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlıklar olarak gösterildi.
Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
Diez gazetesi, oyuncunun sağlık kontrollerinden sağlam çıkması halinde 2.5 milyon euro'ya imzaların atılacağını duyurdu.
Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar