Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar - Galeri - Fotomaç
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar

    23 Temmuz 2018 Pazartesi, 00:10:57 Güncelleme: 00:11:49
    Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
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    Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar

    Sağ bek takviyesi için de girişimlerini sürdüren siyah-beyazlı takımın Anderlecht forması giyen Honduraslı futbolcu Andy Najar'ı transfer etmek istediği kaydedildi.

    Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
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    • 6
    Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar

    Honduras basınında Beşiktaş'ın bu transfer için 2.5 milyon euro karşılığında Anderlecht ile anlaştığı yazılırken, Beşiktaş'tan övgü ile söz edildi.

    Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
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    • 6
    Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar

    Beşiktaş'ın yıldızlarından bahsedilen haberde Real Madrid efsanesi Guti'nin de siyah-beyazlı kulüpte antrenör olduğuna yer verildi.

    Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
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    • 6
    Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar

    Najar'ın transferindeki tek engelin ise 25 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlıklar olarak gösterildi.

    Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
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    • 6
    Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar

    Diez gazetesi, oyuncunun sağlık kontrollerinden sağlam çıkması halinde 2.5 milyon euro'ya imzaların atılacağını duyurdu.

    Beşiktaş'ta sağ beke Anderlecht'ten Andy Najar
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    • 6
    Beşiktaşta sağ beke Anderlechtten Andy Najar
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