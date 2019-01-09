Beşiktaşta sağ bek operasyonu! Ya Lyondan Rafael ya Sampdoriadan Bereszynski

Beşiktaş'ta sağ bek operasyonu! Ya Lyon'dan Rafael ya Sampdoria'dan Bereszynski
Siyah-beyazlıların sezon başında da istediği Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael, Güneş'in talebi üzerine yeniden listeye dahil edildi. Anlaşması da sezon sonunda bitiyor... Beşiktaş yönetiminin listesinin ilk sırasında yer alan Sampdoria'nın Polonyalı sağ beki Bereszynski için Başkan Fikret Orman İtalya'da! Oyuncu son idmana çıkmadı.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 00:31:38
Güncelleme: 07:54:41
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Beşiktaş, Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Rafael da Silva'yı yeniden gündemine aldı. Yaz ayında da Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak transferi sonuçsuz kalan Rafael da Silva için Fransız basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş yönetimi sağ bek transferi için girişimlerini sürdürüyor.
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OCAK'TA VERİN ISRARI
Fransız Madeinfoot sitesi, Beşiktaş'ın Rafael ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde siyah beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon başında sona erecek olan Brezilyalı sağ bek için transfer girişimlerine başladığını okuyucularına aktardı.
Ancak Lyon'un savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle Rafael'i ocak ayında bırakmayı düşünmediği de belirtildi.
Birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetiminin ise Fransız yetkililerle yaptığı görüşmede "Ocak'ta onu kadromuzda görmek istiyoruz" diye ısrar ettiği belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR
2015 yılında Manchester United'dan Lyon'a transfer olan Rafel, 28 yaşında ve sağ bekte forma giyiyor.