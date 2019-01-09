Beşiktaşta sağ bek operasyonu! Ya Lyondan Rafael ya Sampdoriadan Bereszynski

Beşiktaş, Lyon forması giyen Brezilyalı sağ bek oyuncusu Rafael da Silva'yı yeniden gündemine aldı. Yaz ayında da Beşiktaş'ın ilgilendiği ancak transferi sonuçsuz kalan Rafael da Silva için Fransız basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Beşiktaş yönetimi sağ bek transferi için girişimlerini sürdürüyor.