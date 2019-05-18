Beşiktaş'ta Sacko operasyonu - Fotomaç
18 Mayıs 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Sacko operasyonu

O Jogo Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Guimaraes forması giyen 24 yaşındaki Malili sağ bek Falaye Sacko için transfer girişiminde bulundu.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 07:11 Güncelleme: 18.05.2019 07:11
Beşiktaş'ta Sacko operasyonu

Beşiktaş'ın sağ bek arayışları yaz transfer dönemi öncesinde yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlıların Falaye Sacko için Portekiz ekibi Guimaraes'in kapısını çaldığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Sacko operasyonu

Portekiz basınından O Jogo Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş, Falaye Sacko konusunda Guimaraes kulübüne teklifte bulundu.

Beşiktaş'ta Sacko operasyonu

Ara transfer döneminde Wakaso için Guimaraes'e 500 bin euro satın alma opsiyonlu kiralama öneren Beşiktaş, bu kez Falaye Sacko'ya talip oldu.

Beşiktaş'ta Sacko operasyonu

Sağ bekte görev yapan Falaye Sacko, sezon başından bu yana ortaya koyduğu performansla alkış topladı. 1995 Mali doğumlu olan ve kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Falaye Sacko, bugüne kadar milli takım formasını 8 kez terletti.

Beşiktaş'ta Sacko operasyonu

Ana pozisyonu sağ bekin yanı sıra sol bekte de görev alabilen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Giumaraes formasıyla 29 resmi maçta 3 asiste imza attı.

Beşiktaş'ta Sacko operasyonu
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