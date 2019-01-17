Beşiktaşta rota yeniden Douglas - Galeri - Fotomaç
17 Ocak 2019, Perşembe
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Beşiktaş'ta rota yeniden Douglas

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sivassporlu Douglas'tan vazgeçmiyor Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan kiralık gelen sambacı için tüm şartları zorluyor.
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:03:32 Güncelleme: 07:55:43
Beşiktaşta rota yeniden Douglas

Teknik direktör Güneş'in ısrarlı talebi üzerine sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig'e çevirdi.

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Beşiktaşta rota yeniden Douglas

Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas için temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaşta rota yeniden Douglas

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun Demir Grup Sivas ile yaptığı sözleşmedeki bir maddeden faydalanmak istiyor.

Beşiktaşta rota yeniden Douglas

Sözleşmede, Barcelona'nın futbolcuyu geri çağırma ve Sivasspor'un kiralamayı iptal ettirme hakkı bulunuyor.

Beşiktaşta rota yeniden Douglas

Siyah-beyazlıların bu maddenin hayata geçirilmesi ile Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak istediği belirtildi.

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