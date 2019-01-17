Beşiktaşta rota yeniden Douglas - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta rota yeniden Douglas
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Sivassporlu Douglas'tan vazgeçmiyor Siyah-beyazlılar, Barcelona'dan kiralık gelen sambacı için tüm şartları zorluyor.
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:03:32
Güncelleme: 07:55:43
Teknik direktör Güneş'in ısrarlı talebi üzerine sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'da umduğunu bulamayınca rotasını Süper Lig'e çevirdi.
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Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor'un Barcelona'dan kiraladığı Douglas için temaslarını sıklaştırdı.
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcunun Demir Grup Sivas ile yaptığı sözleşmedeki bir maddeden faydalanmak istiyor.
Sözleşmede, Barcelona'nın futbolcuyu geri çağırma ve Sivasspor'un kiralamayı iptal ettirme hakkı bulunuyor.
Siyah-beyazlıların bu maddenin hayata geçirilmesi ile Brezilyalı oyuncuyu kadroya katmak istediği belirtildi.