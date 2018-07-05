Beşiktaşta rota Enes Ünal - Galeri - Fotomaç
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    Beşiktaş'ta rota Enes Ünal

    5 Temmuz 2018 Perşembe, 22:37:19 Güncelleme: 22:47:34
    Beşiktaş'ta rota Enes Ünal
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    Beşiktaşta rota Enes Ünal

    Yönetim, İspanyol ekibinde oynayan Enes'i kiralamak için ilk teklifi yaptı. Genç oyuncunun da Beşiktaş'ı istemesi ibreyi Kartal'a çevirdi

    Beşiktaş'ta rota Enes Ünal
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    • 10
    Beşiktaşta rota Enes Ünal

    Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor... Kartal forvet transferi için arayışlarını sürdürürken yönetim Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine rotayı İspanyol ekibi Villarreal'de oynayan Enes Ünal'a çevirdi.

    Beşiktaş'ta rota Enes Ünal
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    • 10
    Beşiktaşta rota Enes Ünal

    Bu oyuncunun kiralanması için İspanyol kulübüne teklif yapan yönetim gelecek olan cevaba odaklandı.

    Beşiktaş'ta rota Enes Ünal
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    Beşiktaşta rota Enes Ünal

    Başkan Orman devreye girdi
    Şenol Güneş'in Bursaspor'u çalıştırdığı dönemde öğrencisi olan Enes Ünal'ın Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

    Beşiktaş'ta rota Enes Ünal
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    Beşiktaşta rota Enes Ünal

    Başkan Fikret Orman'ın bu transferi büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü ve Enes için şartları sonuna kadar zorladığı gelen bilgiler arasında.

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