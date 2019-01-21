Beşiktaş'ta Quaresma şoku! - Fotomaç
23 Nisan 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Portekizli futbolcu, ailevi problemleri nedeniyle yönetime ayrılmak istediğini iletti. 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Q7 ile ilgili maliyet hesabı yapılacak.

21 Ocak 2019 Pazartesi 01:37 Güncelleme: 21.01.2019 10:42
Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, kulüple yol ayrımına geldi. Quaresma'nın ayrılmak için yönetime başvurduğu ve kendisine kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Henüz resmi bir teklifin olmadığı Quaresma'yı bırakmak istemeyen yönetim de en azından sezon sonuna kadar kalmasını istediği yıldız futbolcuyu, uygun şartların oluşması durumunda bırakmayı düşüneceğini oyuncunun kendisine bildirdi.

Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Teknik direktör Şenol Güneş ise Babel'in ayrılmasından sonra Quaresma'nın da gitmesini istemiyor.

Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Portekizli yıldız oyuncu ile ilgili ayrılık gelişmesinin bu hafta yapılacak görüşmelerden sonra netliğe kavuşturulacağı yönetim kanadından gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta Quaresma şoku!

Ricardo Quaresma'nın adı başta Porto olmak üzere Çin ve Arap kulüpleri ile anılıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN