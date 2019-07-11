Beşiktaş'ta Quaresma ile yollar ayrılıyor!

Perde arkasında yaşananlar ise şöyle: Abdullah Avcı, 35 yaşındaki yıldız için yaptığı görüşmede, "Ricardo'nun kalması halinde, sonradan oyuna alırım ve 30 dakika gibi kısa sürelerde görev veririm. Kendisini 11'de düşünmüyorum. Benim ilk planımda Tyler Boyd var" ifadelerini kullandı.