Beşiktaş'ta Quaresma ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Ricardo Quaresma'da son durum ne? Quaresma - Fikret Orman - Abdullah Avcı üçgeninde neler yaşandı? Sol stoper arayan siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi... Dorukhan Toköz'ün Udinese'ye transferi an meselesi... Tyler Boyd transferindeki son dakika gelişmesi ne? Ve Beşiktaş'ın yıldızını transfer etmek için pazarlık resmen başladı... İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
11 Temmuz 2019 Perşembe 19:30
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Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen teknik heyetin gelecekle ilgili planlarında yer almayan ve ABD'ye transferi konuşulan Ricardo Quaresma, Başkan Fikret Orman'la görüştükten sonra takımla birlikte çalışmalara başladı.
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Perde arkasında yaşananlar ise şöyle: Abdullah Avcı, 35 yaşındaki yıldız için yaptığı görüşmede, "Ricardo'nun kalması halinde, sonradan oyuna alırım ve 30 dakika gibi kısa sürelerde görev veririm. Kendisini 11'de düşünmüyorum. Benim ilk planımda Tyler Boyd var" ifadelerini kullandı.
Başkan Orman da Quaresma ile pazartesi günü Ümraniye'de bir araya geldi.
HIRSLI BAŞLADI, TEBRİĞİ ALDI Orman; tecrübeli futbolcuya, "Geçmiş alacaklarını bırak, sözleşmeni karşılıklı feshedelim. ABD'de 2-3 yıl daha forma giyer, para kazanırsın" dedi.
Quaresma ise Beşiktaş'ı çok sevdiğini belirterek, "Burada mutluyum, kampta hocama kendimi göstermek istiyorum. İdmanlardaki performansıma göre karar versin. Sonra gerekirse tekrar konuşalım" karşılığını verdi.