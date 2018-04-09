Beşiktaş'ta Quaresma dönüyor

Bunun sebebi ise iki futbolcunun yokluğunda orta sahada görev alan Medel'in ve stoperde oynayan Tosic'in yüksek formu. Normal kadro planında Medel'i stoper mevkiinde oynatan Güneş, Şilili oyuncuyu (Göztepe maçında olduğu gibi) takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre orta sahada da görevlendirebiliyor.