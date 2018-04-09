Beşiktaş'ta Quaresma dönüyor
Bunun sebebi ise iki futbolcunun yokluğunda orta sahada görev alan Medel'in ve stoperde oynayan Tosic'in yüksek formu. Normal kadro planında Medel'i stoper mevkiinde oynatan Güneş, Şilili oyuncuyu (Göztepe maçında olduğu gibi) takımdaki sakat ve cezalı oyuncuların durumuna göre orta sahada da görevlendirebiliyor.
Bu durumda tecrübeli teknik adamın Akhisarspor karşısında Tolgay ve Oğuzhan'ın ikisini birden yedek kulübesinde oturtup Medel'i Atiba ile beraber orta sahada oynatması hiç te sürpriz sayılmayacak bir tercih olacak. Atiba-Medel ikilisinin oynaması aynı zamanda stoperde Pepe-Tosic uyumunun da bozulmaması anlamını taşıyor.
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