Beşiktaşta Quaresma depremi! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Beşiktaş'ta Quaresma depremi!

    Beşiktaş'ta alınan 4-2'lik Genk yenilgisi sonrasında taşlar yerinden oynadı.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 09:19:48 Güncelleme: 09:28:32
    Beşiktaşta Quaresma depremi!

    UEFA Avrupa Ligi'nde I Grubu 3. hafta maçında Genk karşısında alınan 4-2'lik mağlubiyet büyük sıkıntı yarattı.

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    Beşiktaşta Quaresma depremi!

    Alınan ağır yenilginin yanı sıra, oynanan futbol nedeniyle de eleştirilerin hedefinde olan Beşiktaşlı futbolculardan Ricardo Quaresma, maçtan sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle siyah-beyazlı kulüpte gündemin başına yerleşti

    Beşiktaşta Quaresma depremi!

    "Ben bu takımdan bir kez ayrıldım. Sorun bensem, fazlalık bensem Ocak ayında yine gidebilirim" ifadelerini kullanan Portekizli oyuncunun, böyle bir taleple gelmesi halinde Beşiktaş yönetimi "dur" demeyecek.

    Beşiktaşta Quaresma depremi!

    Daha önce de çeşitli teklifler alan ve yönetimin bonservis bedeli gelecek olması nedeniyle o dönem gitmesini umduğu Quaresma, ligin devre arasında iyi bir teklif alması halinde, yönetim her türlü kararına 'evet' yanıtını verecek.

    Beşiktaşta Quaresma depremi!

    Bir yandan hem şampiyonluğu kovalayan hem de devre arasında bazı oyuncuları göndererek mali kaynak yaratmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, kariyerinin sonuna yaklaşan 35 yaşındaki Ricardo Quaresma'yı bile gerekirse satış listesine koyacak.

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