Beşiktaşta Orman kanunları

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer döneminde takviyeler kadar gönderilecekler ile ilgili de kararını verdi.
20 Aralık 2018 Perşembe, 22:53:50
Güncelleme: 07:56:03
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Geçen sezon şampiyonluğun kaçmasından sonra bu sezon yaşanan düşüş ve Avrupa kupalarından elenmenin ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalınması Fikret Orman'ı yeni kararlar almak zorunda bıraktı.
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Başkan Orman'ın, başta ara transfer dönemiyle ilgili olmak üzere transfer harekatıyla ilgili aldığı kararlar şöyle:
Babel'le sözleşme yenilenmeyecek, 3.5 milyon euro'yu getiren alacak.