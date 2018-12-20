Beşiktaşta Orman kanunları - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş'ta Orman kanunları

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ara transfer döneminde takviyeler kadar gönderilecekler ile ilgili de kararını verdi.

20 Aralık 2018 Perşembe, 22:53:50 Güncelleme: 07:56:03
Beşiktaşta Orman kanunları

Geçen sezon şampiyonluğun kaçmasından sonra bu sezon yaşanan düşüş ve Avrupa kupalarından elenmenin ardından lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde kalınması Fikret Orman'ı yeni kararlar almak zorunda bıraktı.

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Beşiktaşta Orman kanunları

Başkan Orman'ın, başta ara transfer dönemiyle ilgili olmak üzere transfer harekatıyla ilgili aldığı kararlar şöyle:

Beşiktaşta Orman kanunları

Babel'le sözleşme yenilenmeyecek, 3.5 milyon euro'yu getiren alacak.

Beşiktaşta Orman kanunları

Adriano'ya, Japonya'ya gidiş izni verilecek.

Beşiktaşta Orman kanunları

Vagner Love Ocak'ta ya da sezon sonu satılacak.

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