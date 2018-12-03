İşte Beşiktaş'ı sırtlayan isimler!

Teknik direktör Şenol Güneş'in pek oynatmadığı veya son dakikalarda şans verdiği Mustafa Pektemek, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve yeni joker Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Pepe, Babel, Gökhan Gönül ve Roco gibi isimlerin yokluğunu aratmadılar, hatta daha da fazlasını vererek özellikle hırslarıyla taraftarların beğenisini kazandılar.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 15:23:06 Güncelleme: 16:04:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





