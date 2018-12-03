İşte Beşiktaş'ı sırtlayan isimler!
Teknik direktör Şenol Güneş'in pek oynatmadığı veya son dakikalarda şans verdiği Mustafa Pektemek, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın ve yeni joker Necip Uysal, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Pepe, Babel, Gökhan Gönül ve Roco gibi isimlerin yokluğunu aratmadılar, hatta daha da fazlasını vererek özellikle hırslarıyla taraftarların beğenisini kazandılar.
3 Aralık 2018 Pazartesi, 15:23:06
Güncelleme: 16:04:40
Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'a kaybetmesiyle şampiyonluk yarışını yeni bir boyuta getiren ve iddiasını artıran siyah beyazlılar, bu yükselişi eksik oyuncuların fazla olduğu bir ortamda, öne çıkan yedek oyuncuların müthiş performansı sayesinde yakaladı.
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ARTIK TAKIMIN LİDERİ ADEM LJAJIC
İtalya Ligi Serie A'da Fiorentina, Roma, Inter ve Torino gibi önemli takımlarda 225 maça çıkan Adem Ljajic bir çok otoriteye göre 'geç girdiği' Beşiktaş 11'inde oyun kontrolünü ve liderliğini tamamen eline almış durumda.
10 numara pozisyonunda serbest bir şekilde oynayan Ljajic, son 3 maçta tüm hücum aksiyonlarını yönlendiren isim olurken, Beşiktaş'ı sadece Quaresma'nın ortalarına bağlı bir takım olmaktan çıkarmaya başladı.
Ljajic performansını bu şekilde sürdürmesi ve daha da geliştirmesi halinde Beşiktaş'ın çok uzun bir süre 10 numara eksikliği hissetmeyeceği güvencesi veren bir futbolcu konumunda.
SANKİ 40 YILLIK BEŞİKTAŞLI DORUKHAN
Adem Ljajic'in performansının bu kadar yükselmesinde ve Beşiktaş'ın 10 numara merkezli bir oyuna dönmeye başlamasında en önemli etkenlerden biri de Dorukhan Toköz'ün 8 numara pozisyonunda gösterdiği çıkış oldu.