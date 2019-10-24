Süper Lig'e bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren Beşiktaş, 8. hafta itibarıyla istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı takımdan ocak ayında ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte tüm detaylar...
24 Ekim 2019 Perşembe 07:38
Güncelleme: 24.10.2019 07:38
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Bu sezon Süper Lig'e teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 8. hafta sonunda topladığı 9 puanla 12. sırada yer alıyor.
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Galatasaray derbisi öncesi sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar taraftarlarını sevindirecek sonuçlar alamadı.
Başkan değişikliğine de giden Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin ilk yolcusu belli oldu.
Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Alman kaleci LorisKarius'u göndermek istiyor.
Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman file bekçisi için bonservisinin bulunduğu İngiliz ekibi Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.
ALTERNATİFİ BELLİ
Öte yandan Karius'un alternatifi de belirlendi. Eğer Alman eldivenin kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la temasa geçilecek.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 9 maça çıkan Karius, 3 maçı gol yemeden tamamladı.