Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Süper Lig'e bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde giren Beşiktaş, 8. hafta itibarıyla istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlı takımdan ocak ayında ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte tüm detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 07:38 Güncelleme: 24.10.2019 07:38
Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Bu sezon Süper Lig'e teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan Beşiktaş, 8. hafta sonunda topladığı 9 puanla 12. sırada yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Galatasaray derbisi öncesi sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekip, şu ana kadar taraftarlarını sevindirecek sonuçlar alamadı.

Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Başkan değişikliğine de giden Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminin ilk yolcusu belli oldu.

Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, Alman kaleci Loris Karius'u göndermek istiyor.

Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Geçen sezon ve bu sezonki performansından memnun kalınmayan Alman file bekçisi için bonservisinin bulunduğu İngiliz ekibi Liverpool'la görüşme masasına oturulacak.

Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

ALTERNATİFİ BELLİ

Öte yandan Karius'un alternatifi de belirlendi. Eğer Alman eldivenin kiralık sözleşmesi feshedilirse Fabri ile anlaşmak için Fulham'la temasa geçilecek.

Beşiktaş'ta ocaktaki ilk yolcu belli oldu!

Bu sezon Beşiktaş formasıyla toplam 9 maça çıkan Karius, 3 maçı gol yemeden tamamladı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN