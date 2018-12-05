Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda... - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Beşiktaş'ta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Beşiktaş'ta takıma beklenen katkıyı veremeyen ve kafaları karışık olan oyuncuların talipleri ile ara transfer döneminde masaya oturulacak. Siyah beyazlı yönetim transferlerin gerçekleşmesi için gereken kolaylığı yapacak.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 10:28:08 Güncelleme: 10:33:30
Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk iddiasını pekiştiren Beşiktaş, ilk yarıyı kayıpsız tamamlayıp, ikinci yarıya sorunsuz başlamak istiyor.

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Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Bunun için de öncelikle takım içinde huzur bozan oyuncularla yollar ayrılacak. Akşam'ın haberine göre; Aile ortamının başarıda yıldızlar kadar önemli olduğuna inanan yönetim, "Ya kalın, Beşiktaş'a terinizin son damlasına kadar hizmet verin ya da yollarımızı ayıralım" diyecek.

Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Yönetim bu durumda özellikle Babel ve Vagner Love'un talipleriyle masaya oturacak. Çok az bir bonservis bedeli karşılığında iki oyuncuya da yol verilecek.

Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Ryan Babel'in Çin'e, Vagner Love'un da Brezilya'ya gitmesi bekleniyor.

Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

TOLGAY DA GİDİYOR
Yönetim gidecek oyuncuların yerlerini ise yeni isimlerle dolduracak. Bu konuda transfer komitesinin hazırladığı rapor, Teknik Direktör Şenol Güneş'e sunulacak ve ortak bir değerlendirme yapılacak.

Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Ardından takviyeler gerçekleşecek. Süresiz kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın durumu da belirsiz. Daha önce de takım içinde huzursuzluk çıkarttığı için tepki gören Tolgay Arslan'a gelecek teklifler de değerlendirilecek.

Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Almanya'ya dönmesi beklenen oyuncuya da ayrılırken gerekli kolaylık gösterilecek.

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