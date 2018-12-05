Beşiktaşta o isimlere transfer izni çıktı! Ayrılık kapıda...

Bunun için de öncelikle takım içinde huzur bozan oyuncularla yollar ayrılacak. Akşam'ın haberine göre; Aile ortamının başarıda yıldızlar kadar önemli olduğuna inanan yönetim, "Ya kalın, Beşiktaş'a terinizin son damlasına kadar hizmet verin ya da yollarımızı ayıralım" diyecek.